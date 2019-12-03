Türkiye Uzay Radyasyonu Test Altyapısı Kuruldu

Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmalarında önemli bir ilerleme sağlayacak yeni bir adım atıldı. Uzay radyasyonun test edileceği ODTÜ- Saçılmalı Demet Hattı’nın kurulumu tamamlandı.

Türkiye’de uzay çalışmaları alanında bazı gelişmeler, ileriye doğru gidişin göstergesi oluyor. Ülkemizde şimdi de uzaya gönderilecek uyduların bileşenlerinin, uydu uzaya gönderilmeden radyasyona karşı dayanıklılığını test etmek için Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı kuruldu.

Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı Kurulum Projesi olarak isimlendirilen ODTÜ- Saçılmalı Demet Hattı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Proton Hızlandırıcı Tesisi kullanılarak geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen proje, ODTÜ’deki İVME-R (Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından kuruldu.

ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı ile uzay radyasyonundan uyduların etkilenip çalışmaması ya da ömürlerinin kısalmaması sağlanacak. Saçılmalı Demet Hattı ile proton hızlandırıcısından çıkan proton demetinin hem akısı hem de genişliği, farklı gereksinimlerine uygun şekilde ayarlanarak test edilebiliyor.

Saçılmalı Demet Hattı ile Türkiye’nin İMECE uydusunda kullanılacak güneş hücreleri, lityum iyon pilleri ve çok katmanlı yalıtım battaniyelerinin uzay radyasyonuna karşı dayanıklılığı Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) standartlarına göre test edilecek.

Yürütülen proje kapsamında Türkiye’nin uydularında kullanılmak üzere Yerli Radyasyon Monitörü’nün de geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek bu monitör ile uydulardaki radyasyon etkilerinin raporlanması sağlanacak.

ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı’nın kurulumu gerçekleştirildi. Kurulumu gerçekleştirilen test altyapısının açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.