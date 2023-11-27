Yazılım sektöründe istihdam edilen farklı pozisyonlardaki kişilerin maaşlarını gösteren tablo, sosyal medyada gündem oldu. Peki bu tablo ne kadar doğru?

Ülkemizde pek çok kişi işini gücünü bırakıp yazılım alanına geçmeye çalışıyor. Pek çok gencimiz de eğitim hayatında yazılımla ilgili bölümlere yöneliyor. Michael Page adlı şirket tarafından gerçekleştirilen ve yazılım sektöründeki maaş trendlerini ortaya koyan bir araştırma, en azından maddi anlamda bu yönelimi açıklamaya yardımcı oluyor.

Araştırmaya göre sektörde maaşlar oldukça yüksek ancak tablonun ne kadar doğru olduğu konusu tartışılıyor. Elbette ki Michael Page, elde ettikleri verilerden çıkarılabilecek en doğru sonuçları çıkarıyor. Aslında verilerin ne kadar doğru ve kapsayıcı olduğunu ayrıca incelemek gerekiyor.

Öncelikle buradaki veriler yıllık ve brüt maaşları gösteriyor

Brüt maaş demek, vergilerin kesileceğini unutmamak gerekiyor demek. Üstelik ülkemizde vergiler kademelidir, azdan az çoktan çok gider mantığıyla çalışır. Aldığınız para arttıkça daha üst vergi dilimine girersiniz, daha çok kesinti yaşarsınız. 1 milyon lira için örnek verirsek, yıl başında 60 bin 500 olan maaşınız, ara zam olmazsa sene sonu geldiğinde 45 bin lira civarına geriler. Yıl sonunda %39'dan fazla vergi ödemiş olursunuz, bu da net gelirinizi yıllık 608 bin lira seviyesine çeker. 1 milyon TL'yi görünce çok geliyor ancak kıdemli bir yazılımcının yıl sonunda aylık kazancının 1500 dolar olması çok şaşırtıcı değil.

İkinci nokta ise bazı şirketlerde, şirket politikası olarak yılda 13-14 maaş ödenebiliyor. Bu da yıllık maaş ortalamalarını yukarıya doğru çekebiliyor. İkramiye olarak ödenen ek ödemeler ile normal maaş, vergilendirmede aynı şekilde değerlendirilmiyor.

Peki sektörde gerçekten de aylık brüt maaşı 100 bini geçen insanlar var mı?

Elbette var, her sektörde var. Özellikle kurumsal ya da kurumsal görünümlü kalabalık şirketlerde teknoloji departmanlarına ciddi maaşlar ödeniyor. Sene başlarında net maaşı bile altı haneyi gören çalışanlar olabiliyor. Burada esas önemli nokta aslında başlangıç seviye pozisyonlardaki maaşlar. Tabloda başlangıç maaşlarının gayet yüksek gözüktüğünü söylemek mümkün olsa da bu alanda dünya çapında bir yetişmiş iş gücü eksikliği olduğunu da belirtmekte fayda var. Küresel rekabet maaşları yukarı çekiyor. Yazılım sektöründeki çalışan açığı kapandıkça bu çıtalar da aşağı doğru inmeye başlayacaktır.

Bir de anketlerin her zaman doğruyu yansıtmama durumu söz konusu

Anketler size her zaman doğru sonucu vermezler, bu sosyal bilimlerdeki araştırmalarda karşılaşılan en büyük sorunlarından biridir. Örnek vermek gerekirse yöneticilerin, kendi altlarında çalışanlarla ilişkisini ölçmek için yapılan testlerde patrondan çekinen çalışanlar hatalı bilgiler verebilir. Gönüllülük esasıyla yapılan çalışmalarda da genelde kendisine güvenenler gönüllü olur. "Dükkanınız temiz mi diye bakabilir miyiz?" derseniz, dükkanının temiz olduğunu bilenler bu teklifi kabul eder. Dükkânı temiz olmayanlar ise bahane bulur ve dükkânı incelemenize izin vermez. Benzer durum maaşlarda da söz konusu olabiliyor. Buradaki bilgiler, sektörün tamamını kapsamıyor.

Yani bu tablodaki veriler daha çok denetimlere giren, belli bir kurumsallık seviyesine ulaşmış olan ve verilerini paylaşmayı kabul eden firmaların verileri. Öte yandan freelance çalışarak bu rakamların çok daha üstünde veya altında gelir elde etmek de mümkün.