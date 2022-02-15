Türkiye'de Gençlerin %73'ü Türkiye'de Yaşamak İstemiyor

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, Türkiye’de z kuşağına yönelik gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Mayıs – Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde 3.243 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ‘Türkiye Gençlik Araştırması 2021’ çalışması, ülkemizdeki 18-25 yaş kuşağındaki gençlere dair önemli sonuçları ortaya koydu.
Gençlere göre ülkenin bugün ve gelecekteki en temel sorunları arasında ekonomik çöküntü, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı başta geliyor. Gençlerin %82,9’u Türkiye’de gelir dağılımının dengesiz olduğunu belirtirken, gelir dağılımının eşit olduğunu söyleyen gençlerin oranı yalnızca %1,8. İşsizlik konusundaysa gençlerin %87,3'ü Türkiye’de işsizliğin çok fazla olduğunu söylüyor.
%55,2’si hayatından ne mutlu ne de mutsuz
Gençlere memnuniyet ve mutluluk durumları sorulduğundaysa %55,2’sinin ‘şimdiki yaşamından ne tam mutlu ne de mutsuz olduğu’ yanıtını verdiği görülüyor. Katılımcıların %25,8’iyse şimdiki hayatından hiç memnun olmadığını, aksine mutsuz olduğunu ifade ediyor. Anket, gençlerin siyasete yönelik bazı görüşlerini de ortaya koydu.
%75,9’u politikacılara güvenmiyor:
Ankete katılan gençlerin %56,1’lik kesimi, politikacılara hiç güvenmediğini ifade ediyor. Öte yandan ankete ‘hiç güvenmem’ veya ‘güvenmem’ cevabını verenlerin toplamı %75,9 olarak görülüyor. %48’lik bir grup Cumhurbaşkanına ‘hiç güvenmediğini’ ifade ederken, bu oran ‘güvenmem’ diyenlerle %58,8’e yükseliyor. %8,9’luk grup ise ‘çok güvendiğini’ söylüyor ve ‘güvendiğini’ söyleyenlerle bu oran toplam %10,5’e yükseliyor.
Gençlerin %73’ü Türkiye dışında yaşamak istiyor:
Ankette yer alan ‘İmkânınız olsa Türkiye'de mi yaşamak istersiniz yoksa başka bir ülkede mi?’ sorusuysa yine üzücü bir cevabı ortaya koydu. Gençlerin %72,9’luk kesimi, fırsat verilse veya imkânı olsa Türkiye dışındaki bir ülkede yaşamak istediğini belirtti. Bu grubun ilk tercihiyse %30,6’lık oranla başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri. ABD, Kanada ve İskandinav ülkeleri de popüler cevaplar arasında yer aldı. Öte yandan
- polis teşkilatına güven oranı %74,5,
- orduya güven oranı %68,1,
- adalet sistemine güvensizlik oranı %63,6,
- medyaya güvensizlik oranı %62,4,
- din adamlarına güvensizlik oranı %56,7 ve
- bilim insanlarına duydukları güven oranı %70,3 olarak görüldü.
Araştırma, gençlerin %98,2’sinin sosyal medya kullandığını, %49,1’inin günde ortalama 4 saatten fazla zamanını sosyal medyada geçirdiğini de gösterdi. Anketten çıkan diğer sonuçlar ise şu şekildeydi:
- Birleşmiş Milletler’e güvensizlik oranı: %48,1
- Avrupa Birliği’ne güvensizlik oranı: %50,6
- NATO’ya güvensizlik oranı: %52,5
- %70’i ABD ve Rusya’ya güven duymuyor.
- %74,9’u Çin’e güvenmiyor.
- %60’ı Almanya, İngiltere ve Fransa’ya güvenmiyor.
- %80’i devletin Suriyelilere yönelik göçmen politikasını olumlu bulmuyor.
- %41,5’i Suriyeliler yerine Türk vatandaşlara yardım edilmesi gerektiğini,
- %26,6’sı Suriyelilere sadece beslenme, barınma ve sağlık konularında yardım edilmesini,
- %56,7’si Suriye’de barış olduğunda hepsinin kendi ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini söylüyor.
- %62,5’ü ülkenin bugünkü yönetiminden memnun değil (%5,9’u memnun)
- İnsan haklarına saygı gösterildiğine inananların oranı %3,7
- Saygı gösterilmiyor diyenlerin oranı %65,9
- Gençlerin %35,2’si Türkiye’nin geleceğinden umutsuz
- %27,6’sı geleceğin çok iyi görmüyor olmasına karşın umutlu
- %19,4’ü Türkiye’nin durumunun hep aynı olduğunu düşünüyor.
- %10’uysa geleceği çok iyi görüyor ve gelecekten umutlu olduğunu ifade ediyor.
- Gençlerin %38,9’u, bugünkü sorunlardan iktidar ve muhalefet siyasetçilerini sorumlu tutuyor.
- %34,6’sı Cumhurbaşkanı’nı sorumlu tutuyor.
- %8,5’i iç düşmanları,
- %5,7’si muhalefeti,
- %5’i dış düşmanları sorumlu tutarken,
- %6,1’i farklı cevaplar veriyor ve
- %1,2’si Türkiye’nin bir sorunu yok diyor.