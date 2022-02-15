Türkiye'de Gençlerin %73'ü Türkiye'de Yaşamak İstemiyor

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği tarafından yapılan Türkiye Gençlik Araştırması 2021 çalışmasının sonuçları, ülkemizdeki Z kuşağına yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Gençlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yaşamak istemediğini belirtirken %75,9'u da politikacılara güvenmediğini ifade etti.

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, Türkiye’de z kuşağına yönelik gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Mayıs – Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde 3.243 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ‘Türkiye Gençlik Araştırması 2021’ çalışması, ülkemizdeki 18-25 yaş kuşağındaki gençlere dair önemli sonuçları ortaya koydu.

Gençlere göre ülkenin bugün ve gelecekteki en temel sorunları arasında ekonomik çöküntü, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı başta geliyor. Gençlerin %82,9’u Türkiye’de gelir dağılımının dengesiz olduğunu belirtirken, gelir dağılımının eşit olduğunu söyleyen gençlerin oranı yalnızca %1,8. İşsizlik konusundaysa gençlerin %87,3'ü Türkiye’de işsizliğin çok fazla olduğunu söylüyor.

%55,2’si hayatından ne mutlu ne de mutsuz

Gençlere memnuniyet ve mutluluk durumları sorulduğundaysa %55,2’sinin ‘şimdiki yaşamından ne tam mutlu ne de mutsuz olduğu’ yanıtını verdiği görülüyor. Katılımcıların %25,8’iyse şimdiki hayatından hiç memnun olmadığını, aksine mutsuz olduğunu ifade ediyor. Anket, gençlerin siyasete yönelik bazı görüşlerini de ortaya koydu.

%75,9’u politikacılara güvenmiyor:

Ankete katılan gençlerin %56,1’lik kesimi, politikacılara hiç güvenmediğini ifade ediyor. Öte yandan ankete ‘hiç güvenmem’ veya ‘güvenmem’ cevabını verenlerin toplamı %75,9 olarak görülüyor. %48’lik bir grup Cumhurbaşkanına ‘hiç güvenmediğini’ ifade ederken, bu oran ‘güvenmem’ diyenlerle %58,8’e yükseliyor. %8,9’luk grup ise ‘çok güvendiğini’ söylüyor ve ‘güvendiğini’ söyleyenlerle bu oran toplam %10,5’e yükseliyor.

Gençlerin %73’ü Türkiye dışında yaşamak istiyor:

Ankette yer alan ‘İmkânınız olsa Türkiye'de mi yaşamak istersiniz yoksa başka bir ülkede mi?’ sorusuysa yine üzücü bir cevabı ortaya koydu. Gençlerin %72,9’luk kesimi, fırsat verilse veya imkânı olsa Türkiye dışındaki bir ülkede yaşamak istediğini belirtti. Bu grubun ilk tercihiyse %30,6’lık oranla başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri. ABD, Kanada ve İskandinav ülkeleri de popüler cevaplar arasında yer aldı. Öte yandan

polis teşkilatına güven oranı %74,5,

orduya güven oranı %68,1,

adalet sistemine güvensizlik oranı %63,6,

oranı %63,6, medyaya güvensizlik oranı %62,4,

din adamlarına güvensizlik oranı %56,7 ve

bilim insanlarına duydukları güven oranı %70,3 olarak görüldü.

Araştırma, gençlerin %98,2’sinin sosyal medya kullandığını, %49,1’inin günde ortalama 4 saatten fazla zamanını sosyal medyada geçirdiğini de gösterdi. Anketten çıkan diğer sonuçlar ise şu şekildeydi: