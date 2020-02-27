ABD merkezli Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre Türkiye’nin en zengin insanı 5 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak. Ancak Çinli Hurun Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan 2020 Hurun Küresel Zengin Listesi’nde başka bir isim Türkiye’nin en zengin insanı olarak gösteriliyor.

Dünyanın dört bir tarafından kuruluşlar, dünyanın en zengin insanları listesi oluşturmaya devam ediyor. İş insanlarının toplam servetleri ile hazırlanan bu listelerde dönem dönem bazı farklılıklar olabiliyor.

Zenginler listesindeki bir fark da Türkiye’nin en zengin insanı konusunda ortaya çıktı. ABD merkezli Forbes’in hazırladığı liste ile Çinli rakibi Hurun Araştırma Şirketi'nin hazırladığı liste, Türkiye’nin en zengin insanı konusunda ayrılığa düştü.

Forbes’in 2019 yılında yayınladığı listeye göre Türkiye’nin en zengin insanı 5 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak. Ancak Çinli Hurun Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan “2020 Hurun Küresel Zengin Listesi’nin ilk sırasında, Forbes'a göre 3.4 milyar dolarlık serveti bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer alıyor.

Türkiye'de dolar milyarderleri sayısı giderek artıyor:

Hurun Araştırma Şirketi’nin hazırladığı listeye göre Murat Ülker, tüm dünyada 781. sırada yer alıyor. 2019 yılında Forbes’in listesinde Türkiye birincisi olan Erman Ilıcak ise aynı listede 958. sırada yer alıyor.

Forbes’in gerçek zamanlı listesinde ise durum çok daha farklı. Forbes’e göre Erman Ilıcak 5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye için birinci sırada yer alırken, Murat Ülker 4.9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor. Forbes ve Hurun arasındaki bu farkın, iki kurumun kullandığı hesaplama yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Hurun tarafından hazırlanan listede, bu yıl Türkiye’nin dolar milyarderi sayısının arttığı da görülüyor. 2020 Hurun Küresel Zengin Listesi’ne bu yıl Türkiye’den 2 isim daha katıldı. Listede Türkiye’den toplam 32 isim bulunuyor.