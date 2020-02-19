Jeff Bezos’un Sahip Olduğu Aşırı Pahalı 10 Şey

Amazon ve Blue Origin kurucu CEO'su Jeff Bezos, bildiğiniz üzere dünyanın en zengin insanı. Bir zamanlar işe gidip geldiği mütevazı halk otomobiliyle sembol olan Jeff Bezos, artık unvanına yakışan şeylere de sahip. Zenginin parası çenelere aparkat atarken, Jeff Bezos'un milyarderlik yaşamında kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.

Jeff Bezos ismini boşanma olayından sonra artık duymayan kalmadı. Öyle bir boşanma ki, eşi bir anda aldığı nafaka ile dünyanın en zengin 3. kadını olmuştu. Jeff Bezos nafaka olarak eşine tam tamına 36 milyar dolar ödedi. Ayrıca eski eşi Mackenzie Bezos, Amazon’daki hisselerini elinde tuttu ama oy hakkını Jeff Bezos’a devretti. Yani bu gelirin yanında bir de Amazon’dan her yıl payını alıyor.

Bu kadar yüksek bir nafaka ödemesi bile onu dünyanın en zengin insanı unvanından düşüremedi. Jeff Bezos sözleri ve başarı hikayeleriyle birçok gence ve girişimciye ilham kaynağı olmayı başardı. Ancak biz bu içeriğimizde bunlar yerine, Jeff Bezos serveti ile neler almış, sahip olduğu aşırı pahalı şeyler neler diye bakacağız.

10 bin yıl boyunca çalışacak saat:

Jeff Bezos, 10 bin yıl boyunca çalışacak bu saat için tam tamına 42 milyon dolar harcadı. Basit malzemelerden üretilen bu saatin, bakımı da çok kolay. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak böyle bir yatırımda bulunan Bezos, saatin bu yönünden çok maliyeti ile gündeme geldi. Serveti göz önüne alındığında bu para Jeff Bezos için hiçbir şey diyebiliriz. Bundan 10 bin yıl sonra yaşayanlar, Bezos'un saatine bakacaklar.

Uzay kargoları taşıyan şirket Blue Origin:

Son dönemin popüler milyarderleri arasında uzay yarışı da var. Elon Musk’ın SpaceX’i varsa, Bezos’un da Blue Origin’i var. Blue Origin’i bu listeye dahil eden şey ise, Bezos’un şirketine fon sağlayabilmek amacıyla her yıl neredeyse 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satması. Blue Origin şu sıralar uzay teknolojisi için araştırmalar ve geliştirmeler yapıyor. Ayrıca gelecekte uzay taşımacılığı gibi bir hayalleri var, elbette tıpkı SpaceX gibi bir Mars hedefi de bulunuyor.

Seatle'daki bu ev:

Herhangi bir teknoloji milyarderinin pahalı bir eve sahip olması neden sıra dışı diyebilirsiniz. İddialara göre Jeff Bezos’a 10 milyon dolara patlayan bu ev, Seattle’da bir göl kenarında bulunuyor. Aşırı sessiz ve doğayla iç içe olan evde Bezos ailesinin boşanmadan yaşıyordu. Bill Gates'e komşuluk gibi avantajları bulunan ev şimdilik boş.

Bir müzeyi satın alarak ev haline getirdiği bu yer:

Jeff Bezos, eskiden tekstil müzesi olarak kullanılan devasa büyüklükteki bu konağı 23 milyon dolara satın almıştı. Daha sonra hem konağı büyütmek hem de DC’nin en gösterişli parti evi haline getirmek için yaklaşık 12 milyon dolar daha harcadı. Evin içerisinde 25 banyo, 11 yatak odası, üç mutfak ve dev bir balo salonu bulunuyor. ABD'nin başkenti Washington DC'deki partilerin Bezos'un sorumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyanın en etkili ve köklü basın kuruluşlarından The Washington Post:

Amerika’nın en eski gazetelerinden biri olan ve kökeni 1877 yılına kadar dayanan Washington Post, günümüzde de dünya çapındaki etkisini sürdürüyor. Jeff Bezos ise bu devasa basın kuruluşunu birkaç yıl önce 250 milyon dolar karşılığında satın almıştı. İlk satın aldığı zamanlar gazeteyle fazla ilgilenmese de, özellikle son dönemde çevrimiçi haberciliğin de artmasıyla ilgilendiğini söyleyebiliriz. Gazetenin köklü yazarlarından olan Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2019'da İstanbul'da öldürülmesi, büyük yankı uyandırmıştı. İmtiyaz sahibi olarak Bezos, olayın yıl dönümünde İstanbul'a gelmişti.

Uçan otel Gulfstream G-650ER:

Jeff Bezos serveti ve şirketleri itibarıyla dünyanın en önemli isimlerinden biri. O kadar işi yönetmek için de çoğu zaman yolculuk halinde ve bu jeti satın alara sorunu kökünden çözmeye karar vermiş görünüyor. Dünyanın en lüks jetlerinden olan Gulfstream G-650ER'nin değeri tam 75 milyon dolar.

Gıda market zinciri Whole Foods:

E-Ticaret devi Amazon, basın kuruluşu Washington Post, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'den sonra ilginç bir alana elini uzatan Bezos, Whole Foods isimli gıda odaklı market zincirini 13 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Amazon'un kasiyersiz marketler girişimi ile bir ilişkisi olduğu tahmin edilen bu yatırım, bakalım ilerleyen yıllarda hangi yeniliklere sebep olacak.

Arada Türkiye’ye de gelen müthiş yat Uçan Tilki:

136 metre uzunluğunda, 54 kişilik yolcu ve 22 kişilik mürettebatıyla dünyanın en büyük ve pahalı yatlarından biri. Bu yatın değeri şu an için tam 400 milyon dolar. Daha önce iş nedeniyle de birkaç kez Jeff Bezos yatı ile Türkiye’ye de uğramıştı.

Los Angeles’ın en pahalı evi:

Jeff Bezos, evlere yatırım yapmaya devam ediyor. Gerçi bunlara ev demek için bin şahit gerek, saray desek daha doğru olabilir. Kendisi, Los Angeles’ta bulunan Warner Konutu’nu satın almak için 165 milyon dolar ödedi. Elbette sahip olduğu servetin yanında bu bedel bir hiçti. Jeff Bezos'un servetini 360 bin TL olarak düşünürsek, bu evi sadece 450 TL karşılığında satın aldığını söyleyebiliriz.

...ve tabii ki Amazon:

Çevrimiçi bir kitapçıdan şu an dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirdiği Amazon, Bezos’un sahip olduğu en pahalı şey. Bezos şirkette şu an %12’lik bir hisseye sahip. Ancak sadece bu bile ona yüz milyar dolardan fazla para kazandırıyor. Geliri bu kadar yüksek olunca Jeff Bezos da, Amazon’u geliştirmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor.