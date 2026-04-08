YouTube Türkiye'den 15 Yaşından Küçüklere Sosyal Medyanın Yasaklanması Hakkında Açıklama

YouTube Türkiye, TBMM gündemine gelen 15 yaş altına sosyal medya yasağı teklifine ilişkin açıklama yaptı. Platform, geniş kapsamlı yasakların gençler için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtirken, güvenli internet deneyimine odaklanan düzenlemeleri desteklediğini duyurdu.

Türkiye’de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı hedefleyen yasa teklifi gündemdeyken, YouTube Türkiye’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Platform, söz konusu düzenlemeye doğrudan karşı çıkmasa da yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, genç kullanıcıların tamamen platformlardan uzaklaştırılmasının yerine daha dengeli ve koruyucu çözümler geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. YouTube, bu tür geniş kapsamlı yasakların iyi niyetli olsa da beklenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

YouTube Türkiye'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

15 yaş altından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamayı öngören yasal düzenleme teklifinin ilgili komisyondan geçtiğini ve Meclis Genel Kurulu gündemine alındığını bildirmek isteriz.

Önerilen yasa, 15 yaş altındaki çocukların YouTube dahil olmak üzere sosyal medya hesabı sahibi olmasını engelleyecektir. YouTube, yasaya uyum sağlamak için 15 yaş altındaki kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatmak zorunda kalacaktır. Bu durum; her yaş grubundan içerik üreticisi için uzun vadeli izleyici, etkileşim ve gelir kaybına yol açabilir.

**YouTube’un yaklaşımı: **Gençlerin hesaplarına yönelik geniş kapsamlı bir yasağın, her ne kadar iyi niyetli olsa da ideal bir çözüm olmadığını ve korunmaya çalışılan kitle üzerinde istenmeyen olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz.

Gençleri internetten uzak tutan değil, internette güvende tutan düzenlemeleri destekliyoruz. Yaş grubuna uygun tasarım ilkelerine dayalı düzenleyici modellerin, bir yandan çocukların ve gençlerin hak ettikleri Internet deneyimine erişmesini sağlarken, diğer yandan şirketleri güvenlik ve gizliliği teşvik etme konusunda sorumlu tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

**YouTube’un taahhüdü: **Gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmak iş modelimizin temelidir; platformlarımızda bu deneyimleri geliştirmek için yenilikler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Yakın tarihli blog yazımızda korumaları yaşa göre nasıl özelleştirdiğimizi, ebeveynleri kontrollerle nasıl güçlendirdiğimizi ve Türkiye'deki gençler ile aileler için kaliteli içeriğe erişimi nasıl sağladığımızı paylaştık. Daha derinlemesine incelemek isterseniz bağlantıya buradan ulaşabilirsiniz.