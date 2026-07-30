Ülkemizde Satılan En Sağlam Plug-in hybrid Motorlar

Plug-in hybrid otomobiller hem elektrikli hem de benzinli sürüş sunuyor. Ancak uzun yıllar sorunsuz kullanım söz konusu olduğunda her hibrit sistem aynı başarıyı gösteremiyor.

Plug-in hybrid yani şarj edilebilir hibrit otomobiller, son yıllarda yakıt ekonomisi ve düşük emisyon avantajlarıyla oldukça popüler hale geldi. Elektrik motoru ile içten yanmalı motoru bir araya getiren bu sistemler, doğru geliştirildiğinde hem performans hem de dayanıklılık açısından başarılı sonuçlar sunabiliyor.

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Ancak karmaşık yapıları nedeniyle kullanıcıların aklında "Acaba uzun ömürlü mü?" sorusu oluşabiliyor. Neyse ki yıllardır kendini kanıtlamış bazı plug-in hybrid sistemleri var. İşte güvenilirliğiyle öne çıkan en sağlam plug-in hybrid motorlar.

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Toyota C-HR Plug-in Hybrid

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Toyota C-HR Plug-in Hybrid'de, markanın beşinci nesil hibrit teknolojisi temel alınarak geliştirilen 2.0 litrelik 4 silindirli atmosferik Dynamic Force benzinli motor görev yapıyor. Yaklaşık 152 beygir güç üreten bu motor, yüksek verimlilik için geliştirilen Atkinson çevrimi ile çalışıyor ve elektrik motoruyla birlikte toplamda 223 beygir sistem gücü sunuyor. Güç aktarımı ise Toyota'nın yıllardır kullandığı ve dayanıklılığıyla öne çıkan e-CVT (elektronik kontrollü sürekli değişken oranlı şanzıman) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Volvo XC60 Recharge ve XC90 Recharge

Volvo'nun Türkiye'de satışa sunduğu XC60 Recharge ve XC90 Recharge modelleri, markanın yıllar içinde geliştirdiği T8 Recharge plug-in hybrid sistemini kullanıyor. Bu sistemde 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor, elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Ön aksı benzinli motor, arka aksı ise elektrik motoru hareket ettirdiği için dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi mekanik bir şaft yerine elektronik olarak sağlanıyor. Yaklaşık 455 beygire kadar ulaşabilen toplam sistem gücü sunmasına rağmen, günlük kullanımda elektrik motorunun yükü paylaşması sayesinde benzinli motor sürekli yüksek devirlerde çalışmak zorunda kalmıyor.

Volkswagen Grubu 1.5 eHybrid Sistemi

Volkswagen Grubu'nun Türkiye'de Volkswagen, Skoda, SEAT ve Cupra markalarında kullandığı yeni nesil 1.5 eHybrid sistemi, EA211 evo2 ailesine ait 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motoru temel alıyor. Değişken geometrili turbo (VTG), direkt enjeksiyon ve ACT Plus silindir kapatma teknolojisi sayesinde motor, düşük yük altında iki silindiri devreden çıkararak hem yakıt tüketimini hem de mekanik aşınmayı azaltabiliyor. Elektrik motoruyla birlikte çalışan sistem, modele göre 204 veya 272 beygir toplam güç üretirken, güç aktarımı hibrit sistem için geliştirilen 6 ileri DSG (DQ400e) çift kavramalı şanzıman üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kia Sportage Plug-in Hybrid

Kia Sportage Plug-in Hybrid, markanın yeni nesil hibrit altyapısını temel alan 1.6 litrelik T-GDi 4 silindirli turbo benzinli motoru elektrik motoruyla bir araya getiriyor. Direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli bu motor, hibrit sistemle birlikte 265 beygir toplam güç ve 350 Nm tork üretiyor. Güç aktarımı, birçok rakibin tercih ettiği CVT veya çift kavramalı şanzıman yerine 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu tercih, özellikle uzun vadeli dayanıklılık açısından önemli avantajlardan biri olarak görülüyor.