ARK: Survival Evolved Ücretsiz DLC The Crystal Isles

ARK: Survival Evolved oyununun geliştiricisi olan Studio Wildcard, dünya çapındaki ARK oyuncu topluluklarını mest edecek bir açıklama yaptı. Oyunun yeni indirilebilir içeriği olan The Crystal Isles resmen yayınlanırken ücretsiz oldu.

Oyunların yayınlandıktan sonra yeni içerikleriyle birlikte genişlemesi günümüzde olmazsa olmazlardan biri olarak kabul ediliyor. Hatta sürekli gelen ek içerikler, season pass ve gold edition gibi bu ek paketleri önceden ödeme yaparak belli süreliğine ücretsiz almamızı sağlayan ürünlerin de ortaya çıkmasını sağladı.

Zaman zaman oyun yapımcıları bu indirilebilir içerikleri ya da ek paketleri tamamen ücretsiz olarak yayınlayabiliyor. ARK: Survival Evovled için de yeni bir indirilebilir içerik olan The Crystal Isles resmen yayınlandı.

Studio Wildcard’dan müthiş zamanlama

Oyunlarla az çok alakadar olan herkesin bildiği gibi ARK: Survival Evolved oyunu şu anda Epic Games üzerinden ücretsiz olarak veriliyor. Bu da daha fazla kullanıcının oyuna erişebileceği anlamına geliyor.

Oyun sunucularının yöneticileri, isterlerse yeni haritaya geçiş yapabiliyorlar. Yeni adalar, oyunun klasik temasından biraz daha fantastik ve biraz daha alacalı bir dünya sunuyor. Üstelik bu adalarda aylarca keşfedecek kadar çok içerik yer alıyor.

150 kilometrekare

Crystal Isles oldukça büyük bir harita ve tam 150 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Karşılaştırma yapmak isteyenler için oyunun geçtiği ilk bölge olan The Island, 40 kilometrekare bir alana sahipti. The Center adlı harita ise 70 kilometrekare bölgeyi kapsıyor.

Yeni bölge 4 farklı biyomdan oluşuyor. Yağmur ormanları, volkanlar, yüzen adalar ve inanılmaz güzellikteki manzaralar ile gelen harita, yeni dinozorlar da barındırıyor.

Bölgedeki yeni dinozorumuzun adı Tropeognathus ve muazzam görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pterondon’a benzeyen bu vahşi dostumuz, bir binek olarak ideal gözüküyor. Adaların devasa boyutunu düşündüğümüzde daha hızlı ve daha çevik olan bu dinozor akla en yatkın seçenek.

Ek paket resmi olarak yayınlanmadan önce bu modda oynadıysanız ne yazık ki bu ilerlemeyi resmi pakete taşıyamayacaksınız ve her şeye sıfırdan başlamanız gerekecek. Yine de neyi nerede bulabileceğinizi biliyor olmanız bir avantaj sağlayacaktır.