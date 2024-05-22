Twitch'in yeni filtresi ile birlikte izleyiciler, istedikleri içerikleri yayın akışlarından kaldırabilecekler.

Twitch, filtreleme araçlarına eklediği yeni özellik ile birlikte yayınlarda yetişkin içeriklerin engellenmesini sağlayacak. Bu içeriklere cinsellik içeren yayınlar, şiddet içerikli yayınlar ve hakaret/saygısızlık içeren yayınlar engellenebilecek ve istenen içerikler daha kolay bir şekilde bulunabilecek.

Bu yeni filtre ile birlikte belirli etiketlere sahip olan içerikler engellenebilecek. Bu etiketleme işlemi, yakın zamanda hizmete alınan İçerik Sınıflandırma Rehberi'ne göre gerçekleştiriliyor. Bu rehbere göre yayıncılar, yayınlarının içeriğine göre etiketler kullanmak durumundalar. Böylece yayınlarında çıplaklık, şiddet, kumar, küfür ve madde kullanımı olanlar durumu belirtmek durumundalar.

Daha aile dostu izleme deneyimi

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, kendi isteklerine göre şekillendirdikleri kanalları izleyebilecekler. Seçilen etiketlere sahip içerikleri doğrudan engellemek mümkün hâle geliyor. İçerik sınıflandırma filtreleri, profil ayarları altında "İçerik Yayın Tercihleri" alanında yer alıyor. Bu ayarlar açıldığında tüm tavsiyeler ve arama sonuçlarına bu filtreler uygulanacak. Sistem ayrıca uygulanan filtreleri de hatırlamaya devam edecek. 18 yaşından küçükler için Twitch bu filtrelerin çoğunu otomatik olarak uygulayacak.

Öte yandan Twitch ayrıca bu tür içeriklerin olduğu yayınların görsellerini de ana ekranda bulanıklaştırmaya başladı. Bilindiği üzere Twitch, kısa bir süre önce platformda etiketlendiği sürece çıplaklığa izin vereceğini açıklamıştı. Şu anda platformda yayıncılar, vücutlarının belirli kısmını kapatmaları şartıyla yayın yapabiliyorlar.