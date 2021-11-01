Yayıncı, 'Tedavi İçin' Bağış Toplayıp Göğüs Estetiği Oldu

Twitch'teki kara para aklama olaylarını büyümesiyle eski yayınlar incelenmeye başlayınca bazı yayıncıların yaptıkları örnek olmaya davranışlar da ortaya çıkmaya başladı. Bu yayıncılardan birisi de kist ameliyatı için bağış topladığını belirtip göğüs estetiği olan bir yayıncıydı.

Türkiye’nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından birisi olan Twitch’te kara para aklama olayları giderek büyümeye devam ediyor. Tam olarak kaç yayıncının bu işten bir şekilde faydalandığı henüz tespit edilememiş olsa da bu sayının yüzlerce olduğu, hatta sadece VALORANT yayıncıları cephesinde 300’e yakın olduğu ifade edilmişti.

Twitch’te çalkalanmalar devam ederken birçok kişi, yayıncıların eski yayınlarını ve videolarını da ziyaret etmeye başladı. Twitch’te kara para aklamaya bulaşmış olabileceği düşünülen, fakat bağış toplama gerekçesiyle izleyicilerini kandıran bir Twitch yayıncısı da bu şekilde ortaya çıktı. Didem isimli yayıncı, kist ameliyatı olacağı gerekçesiyle bağış topluyordu. Fakat yayınında bunun yalan olduğunu kendisini bir anlığına yanlışlıkla gösteriyordu.

Kist ameliyatı başlığıyla bağış çubuğu açtı:

Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açıyordu. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağış geldikçe doluyordu. Bağış yapanların birçoğu, Didem’in kist ameliyatına yardımcı olabilmek için bağış yaptığını sanıyordu. Fakat bir anlığına Discord konuşmalarını yayına yansıtan Didem, foyasını da ortaya çıkarmış oldu.

Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alıyordu. Didem’in bu mesajları, kendisinin kist ameliyatının yalan olduğunu kanıtlıyordu. Dahası, kendisi de bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti ve neden böyle bir şey yaptığını anlattı.

Didem, konuya ilişkin açıklama yaptı:

Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti. Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesini şu şekilde anlattı:

“Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim çünkü 20-30 izleniyordum (…) Bir diğer sebebi de ‘kist ameliyatı’ donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt ‘göğüs estetiği’ diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. Yaptığım şey doğru mu? Hayır değil biliyorum. (…) Sahte rapor meselesi de tamamen troll.)

Didem, bu yayından sonra kist ameliyatı bilgisinin yerine göğüs estetiğini koyduğunu da belirtti.

Twitch’teki dolandırıcılığın içinde olduğu da düşünüldü, ancak yeterli kanıt bulunmuyor:

Didem’in gösterdiği Discord konuşmalarında yer alan ‘10k atsa’ ve ‘Geçenki adam gelicem birazdan dedi’ gibi ifadeler, kendisinin şu anda gündemde olan kara para aklama işinin içinde olup olmadığı sorularını sorulmasına da neden oldu. Fakat bu yazışmaların arka planını bilmiyor olmamız bu konuşmaları bir kanıt olmaktan çıkarıyor. Kendisi de yaptığı açıklamalarda bu mesajların farklı bir konuyla ilgili olduğunu ifade etti.