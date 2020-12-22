Tayhuhu, Kızı Yüzünden Twitch'ten Süresiz Olarak Ban Yedi

Profesyonel Valorant oyuncusu ve Twitch yayıncısı Tayhuhu, kızını yayında kısa süreliğine yalnız bırakması üzerine Twitch'ten süresiz olarak banlandı. Tek gelir kaynağının Twitch olduğunu belirten yayıncı, banı kaldırmak için yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Brezilyalı yayıncı Tayhuhu, geçtiğimiz günlerde Twitch’ten süresiz olarak ban yedi. Sebebi ise kendisi mutfaktayken 3 yaşındaki kızının odaya girip, yayındakilerle chat üzerinden iletişim kurmaya çalışması.

Mutfağa gidip yayına dönmesi sadece birkaç dakika sürse de Tayhuhu dikkatsizliği yüzünden süresiz olarak ban yedi. Profesyonel bir şekilde Valorant oynayan Tayhuhu, tek gelir kaynağının Twitch olduğunu ve banın bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

Twitch bu hareketi kurallara aykırı buldu

Twitch, yayın kurallarında 13 yaşından küçük çocukların veli gözetimi altında olmadan yayın yapmalarına izin vermiyor, böyle bir durum yaşandığı takdirde yayıncıyı direkt banlıyor. Tayhuhu’nun 3 yaşındaki çocuğu da annesi mutfağa gittiği sırada fırsat kollayıp chat ile iletişim kurmaya çalışıyor. Sadece birkaç dakikalığına da olsa kızı yalnız kaldığı için Twitch bunu kurallara aykırı buluyor ve yayıncıyı süresiz olarak banlıyor.

Tayhuhu, banı kaldırmaları için Twitch yetkililerine ulaşmaya çalıştığını ancak kimsenin henüz geri dönüş yapmadığını belirtiyor. Günlük neredeyse 100 izleyiciye sahip yayıncı, Twitter üzerinden konuyla ilgili ne kadar üzgün olduğunu ve bu yüzden sürekli ağladığını dile getirdi.

Güncelleme: Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Twitch yönetimi, Tayhuhu'nun banını kaldırdı. Yayıncı an itibarıyla çocuğuyla birlikte canlı yayın yapıyor.