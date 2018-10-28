TwitchCon 2018 Etkinliğinin En Başarılı Cosplayer'ları

TwitchCon 2018, 26-28 Ekim tarihleri arasında Kaliforniya San Jose'de gerçekleşti ve etkinliler gün sonuna kadar devam edecek.

TwitchCon, ziyaretçilerini birbirinden farklı keyifli etkinliklerle karşılayan başarılı bir organizasyon. Oyunlar, söyleşiler, espor mücadeleleri, sanat galerileri ve yarışmalarla katılımcılarına hayli dolu bir program sunan TwitchCon 2018'in en eğlenceli etkinliklerinden biri de şüphesiz Cosplay yarışması oldu. Onlarca katılımcının emek harcanmış kostümleriyle yeteneklerini sergiledikleri yarışmada oldukça başarılı kostümler vardı.

Yarışmanın hem genel kategorisinde hem de 'En iyi dikilmiş kostüm' kategorisinde birinci olan Casey Renee isimli cosplayer, üzerinde taşıdığı kostüme son halini verebilmek için toplamda 550 saat çalışmış. Emeğinin karşılığını ise 15.000 dolarlık ödül ile aldı.

Yarışmanın diğer birkaç kategorisi ve birincilikler ise şöyle;

'Larger Than Life' kategorisi - Birinci: Hannah, Morgan, Sarah (Terrible Trio Creations)

'Armor' kategorisi - Birinci: AzureProps

Etkinliğe katılan tüm cosplay kostümleri üzerinde gerçekten emek harcanmış işler ve dereceye girenler de bu emeklerinin karşılığını ödüller ile aldılar. Etkinlik gün içerisinde devam edecek ve eğer ilginizi çektiyse buraya tıklayarak web sitesi üzerinden canlı takip edebilirsiniz.