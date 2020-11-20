Twitter, 'Beğenmedim' Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Sosyal medya devi Twitter'ın uzun zamandır beklenen bir özellik olan 'Beğenmedim' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Twitter ürün lideri Kayvon Beykpour'a göre yeni özellik, şirketin öncelikleri arasında yer almıyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'daki Hikayeler özelliğini 'Fleets' adıyla kullanıma sunan sosyal medya devi Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Twitter ürün lideri Kayvon Beykpour tarafından yapılan bir paylaşıma göre şirket, platforma 'Beğenmedim' düğmesi eklemeyi düşünüyor ancak bu yeni özellik şirketin acil öncelikleri arasında yer almıyor.

'Beğenmedim' seçeneğini "Araştırdığımız bir şey" olarak nitelendiren Beykpour, güvenlik uzmanı Jackie Singh'in tweetine verdiği yanıtta şirketin önceliklerinin gerçek olmayan algı operasyonlarının yayılmasını azaltmak, taciz ve raporla ilgili kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılar üzerinde zararlı etkileri olabilecek yanlış bilgileri azaltmak olduğunu belirtti.

Twitter, yanlış bilgiyle savaşmak için yoğun çaba gösteriyor:

Twitter'ı aktif olarak kullanan herkes, platformun taciz ve yanlış bilginin yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiğini bilir. Öncelik verilen bu iki temel sorunu çözmeyi amaçlayan birçok yeni özellik geliştiren şirket, yakın zamanda bazıları ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılmış olan 300 binden fazla tweeti yanlış bilgilendirme olarak etiketlemişti. Bu da şirketin yanlış bilgiyi önleme konusunda ne kadar ciddi çalıştığını bizlere gösteriyor.

Öte yandan 'Beğenmedim' özelliğine dönecek olursak Twitter'ın Android ve iOS sürümlerinde bu seçenek esasında bir süredir mevcut ancak doğrudan beğeni sayılarının yanında yer almıyor ve sitenin algoritmasını etkiliyor. Kullanıcılar herhangi bir paylaşım için bu seçeneği kullandıklarında algoritma bunu anlayarak Anasayfa akış deneyimini iyileştirmek için kullanıyor.

Son zamanlarda yeni özelliklere hız veren Twitter'ın 'Beğenmedim' özelliğini ne zaman yayınlayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.