Twitter'ın merkeziyetsiz sosyal ağ protokolü geliştirmeye odaklanan yan kuruluşu Bluesky, halka açık ilk kodlarını bugün paylaştı. Şirket, geliştiricileri aracı kurcalamaya davet ederken, bunun üzerine şimdilik kalıcı bir şey kurmamalarını tavsiye etti.

Twitter’ın 2019’da duyurduğu yan kuruluşu Bluesky, bu yıl hedefi olan merkeziyetsiz sosyal ağ protokolü geliştirme sürecine başlamıştı. Blok zincir tabanlı sosyal ağlar için açık kaynaklı bir protokol oluşturmayı hedefleyen şirket, ‘Authenticated Data Experiment (ADX - Kimliği Doğrulanmış Veri Deneyi)’ olarak isimlendirdiği sisteminin ilk kodlarını bugün yayımladı.

Bluesky CEO’su Jay Graber, paylaştığı açıklamasında kodu yayımlanan yeni sistemin yarı halka açık geliştirme sürecinin başlangıcı olacağını belirtti. CEO, geliştiricileri yeni sistemi kurcalamaya çağırırken, şimdilik bu sistem üzerinde ‘bir sonraki büyük sosyal medya uygulamasını’ geliştirmeye çalışmamaları konusunda uyardı. Graber, yayımlanan sistemin şu anda tamamlanmış olmadığına vurgu yaptı.

Veriler, kullanıcıların sahibi olduğu depolarda depolanacak:

Bluesky tarafından geliştirilen ADX, tek ve bağımsız bir sosyal ağ tasarımı olmayacak. Bunun yerine sosyal ağ geliştiricilerinin ‘desteklemeyi seçebilecekleri’, kullanıcı tarafından kontrol edilen ‘Kişisel Veri Depoları’ etrafında oluşturulan bir protokol olacak. Böylelikle veri, günümüz standardı olduğu gibi sosyal medya platformlarının elinde bulunmayacak ve kullanıcının sahibi olduğu Kişisel Veri Havuzu’nda yaşayacak.

Öte yandan artık Elon Musk’ın eline geçen Twitter’ın Blusky’ı ne kadar benimseyeceği bilinmiyor. Bluesky, bu satın alımın ardından paylaştığı açıklamasında “Twitter’ın Bluesky’ı finanse etmesi biri dışında hiçbir koşula sahip değildir: Bluesky’ın açık ve merkezi olmayan halka açık konuşmayı mümkün kılan teknolojileri araştırması ve geliştirmesi.” ifadelerine yer vermişti.

Bluesky'ın paylaştığı kodlara GitHub üzerinden bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.