Jack Dorsey, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Twitter’ın Bluesky adında bir ekibi fonladığını duyurdu. Oluşturulan bu ufak ekibin amacı ise sosyal medya için merkezileşmemiş standartlar oluşturmak.

En popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, sosyal medya için açık ve merkezileştirilmemiş bir standardın geliştirilmesi için bir ekibe destek vermeye başladı. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, Bluesky adı verilen bu projenin duyurusunu ise bugün gerçekleştirdi.

Dorsey, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda açık kaynak mimarları, mühendisleri ve tasarımcılarından oluşan ufak, bağımsız bir ekibi fonlamaya başladığını duyurdu. Bu platformun amacı ise merkezileştirilmemiş standartlar bulmak.

Yeni standart

Dorsey, attığı tweette Twitter’ın buradaki amacının yeni standardın bir müşterisi haline gelmeye çalıştıklarını ifade etti. Ünlü CEO, Twitter’ın eskiden daha açık olduğunu ancak giderek merkezileştiğini dile getirdi. Bu da beraberinde yanlış bilgilendirme ve istismar gibi konularda küresel bir politika uygulanmasını zorlaştırıyor.

Merkezileşme konusunda sorunları olduğu çok belli olan Jack Dorsey, blok zinciri gibi yeni teknolojilerin, merkezileşmemiş yaklaşım için oldukça değerli olduğunu dile getirdi. Twitter tarafından fonlanan ekip yalnız da çalışmayacak üstelik. Dorsey, bu konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Bu ekibin, sadece sosyal medya için merkezileşmemiş standart geliştirmesini değil içerisinde şirketlerin, organizasyonların, araştırmacıların, sivil topluluk liderlerinin, sonuçlar hakkında derinlemesine düşünen herkesin yer aldığı açık bir topluluk oluşturmasını bekliyoruz.”

Tabii tüm bunlar bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Zaten Jack Dorsey de geliştirilmesinin yıllar alacağını söylüyor. Doğal olarak birçok Twitter kullanıcısı da ünlü CEO’nun bu vaatlerine oldukça kuşkucu yaklaşıyor.

Peki, siz Jack Dorsey’in bu planı ve vaadi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya için böyle bir standart oluşturmak mümkün mü? Sizce sosyal medya platformları gerçekten giderek merkezileşiyor mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.