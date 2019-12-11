2016 yapımı Moonlight ile En İyi Film Oscar’ını kazanan New York merkezli film stüdyosu A24’ün Twitter’da viral olan bir olaya dayanan yeni filmi Zola, zorlu bir prodüksiyon sürecinin ardından nihayet Sundance’de görücüye çıkacak.

Önümüzdeki yıl 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Sundance Film Festivali kapsamında izleyeceğimiz filmlerinden biri de Zola olacak. Janicza Bravo ve Jeremy O. Harris tarafından tarafından kaleme alınan filmin arkasında, son dönemin en başarılı indie film stüdyolarından A24 bulunuyor.

Filmografisinde Oscar’lı Moonlight, Room, Ex Machina ve The Lobster gibi birbirinden başarılı yapımlar bulunan stüdyo, çok çarpıcı bir filmle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Zola adındaki film, Ekim 2015’te atılan 148 tweet’lik bir tweet zincirine dayanıyor.

2016'nın başlarında James Franco'nun Zola’nın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiğini öğrenmiştik; ancak aradan geçen süre içinde filmin prodüksiyon sürecinde önemli değişiklikler oldu. Yönetmen koltuğunu Franco’dan devralan Bravo, senaryoyu Jeremy O. Harris ile birlikte kaleme aldı.

Zola, hemen yukarıda fotoğrafını gördüğünüz Aziah Wells adındaki striptizci bir kadının Detroit'ten Tampa, Florida’ya yaptığı yolculuğu izliyor. Bir restoranda tanıştığı Jessica adında bir kadın ve onun erkek arkadaşı Jarrett tarafından zorla Tampa’ya götürülen Wells, kadın ticareti yapan bir kişi tarafından seks işçiliği yapmaya zorlandığını belirtiyor. Bu dramatik kaçırılma hikayesini Twitter’dan paylaşan talihsiz kadın, dünya çapında müthiş bir ilgiyle karşılaştı. Hatta Rolling Stone dergisi onunla çok kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi.

Daha sonra ünlü oyuncu Franco’nun sahibi olduğu yapım şirketi Rabbit Bandini Productions’ın, Wells’in tweet’lerine dayanan bir film çekeceği, dağıtımcılığını da A24’ün yapacağı açıklandı. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Franco, beklenmeyen bir şekilde projeden ayrıldı ve koltuğu Bravo’ya devretti.

Tabii, Zola’yı çevreleyen sorunlar burada bitmedi. Zola’nın oyuncu kadrosundaki isimlerden Jason Mitchell (Straight Outta Compton), Mayıs ayında taciz ve cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve Showtime dizisi ‘The Chi’den kovuldu. Mitchell, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Filmde Zola’yı Taylour Paige canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Riley Keough, Nicholas Braun ve Colman Domingo gibi isimlerin de olduğu Zola, prömiyerini 2020 Sundance Film Festivali’nde yapacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.