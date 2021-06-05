Twitter CEO'su ve mobil ödeme platformu Square'in kurucusu olarak tanıdığımız Jack Dorsey, kullanıcı dostu olacak ve karışık Bitcoin saklama işlemlerini basite indirgeyecek bir Bitcoin Donanım Cüzdanı ortaya koymayı planlıyor.

Kripto paraların atası Bitcoin, içinde bulunduğumuz zamanlarda inanılmaz darbeler alıyor. Elon Musk’ın yaptığı paylaşımlarla değerinin inip çıktığını gördüğümüz Bitcoin, birçok ülkede de kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış ve büyük miktarda değer kaybetmişti.

İnişlerin ve çıkışların bu denli beklenmedik ve büyük olmaları sebebiyle kullanıcılar, Bitcoin alırken veya satarken sürekli düşünceler içinde kalıyor. Bir diğer kısım ise Bitcoin’ini elinde tutmak amacıyla donanım cüzdanlarına başvuruyor. İçlerinde bulunan teknoloji sebebiyle oldukça güvenilen bu aletlere bir yenisi de Twitter ve mobil ödeme platformu Square’in CEO’su olarak tanıdığımız Jack Dorsey’den eklenecek gibi görünüyor.

Donanım cüzdanı (hardware wallet) nedir?

Donanım cüzdanları için kabaca, kişilerin ellerindeki Bitcoin’lerin güvenliğini sağlamak amacıyla edindiği fiziksel cihazlar diyebiliriz. Kişilerin ellerindeki Bitcoin’i en güvenli şekilde saklamak amacıyla özel anahtarlarını çevrimdışı ortamda saklayan bu cihazlara, internete bağlı olmadıklarından, çevrim içi ortamda dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değildir. Bu da sanal ortamda bulunan kripto paranızın çalınma riskini sıfıra yakın bir değere indirir.

Virüslü bilgisayarlara bağlandıklarında bile Bitcoin’i güvende tutabilen bu cihazları düşürdüğünüzde veya başlarına başka bir şey geldiğinde hasar alırlarsa önceden sağlanan yedekleme koduyla Bitcoin’lerinizi geri alabiliyorsunuz.

Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin, kullanıcı dostu donanım cüzdanı ne ifade ediyor?

Jack Dorsey, donanım cüzdanı hakkındaki fikirlerini bir Tweet dizisi halinde paylaştı. Bitcoin’in herkes için önemli olduğunu vurgulayan Dorsey, saklamanın anlamının ‘ya hep ya hiç’ olmaması gerektiğini belirtti. Ürün tasarımının, kurulum süresinin ve güvenilirliğinin de önemine dikkat çekti.

Dorsey, çoğu insanın internete girmek için mobil cihazları tercih ettiğini belirtirken, sorunsuz bir etkileşim sağlayacak olan bir modelin birçok insanı çekeceğinden de bahsetti ve bu konudaki tehlikelere değindi. Bu cüzdanın diğer alternatiflerden hangi yönleriyle ayrıldığından da bahsedildi. Örnek olarak PayPal’ın sunduğu Bitcoin alım satım işlemlerinde sizin alım satım yapmanıza izin verilirken, elinizdeki Bitcoin’i PayPal ekosisteminden çıkarmanıza izin verilmiyor. Bu konuda Dorsey'nin, kullanıcıyı daha özgür kılacak bir cüzdan ortaya koymayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

Özet olarak Dorsey, Bitcoin’i elde tutmanın daha güvenli, daha basit ve daha kullanıcı dostu olmasını hedefliyor. Ortaya konulması planlanan ürünün bir Square ürünü olması gerekmediği de paylaşıldı. Bunun şimdilik Dorsey’nin planı olduğunu ve çalışmalar başladığında daha çok bilgi geleceğini belirtelim