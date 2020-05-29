Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter’la yaşadığı tartışmanın ardından, sosyal medyayı kapatmakla tehdit etmişti. ABD Başkanı, bu açıklamasının ardından Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına bazı düzenlemeler getiren kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmişti. Twitter’daki “bilgiyi doğrula” özelliğinin “siyasi aktivizm” yaptığını vurgulayan Trump, bu konudaki ilk adımını attı.

Sosyal medya platformlarının kısıtlanması konusunda bir kararname imzalayan ABD Başkanı Trump, platformların “tekelcilik” yaptığını savunarak bu platformların artık kullanıcılarına uyguladığı sansür ve kullanıcı paylaşımlarından sorumlu tutulacağını bildirdi. “Saygın bir şirket olmasaydı ve kapatmak için hukuki haklara sahip olsaydım Twitter’ı da kapatırdım. Bu noktada avukatlar ile görüşme halindeyiz, hukuki bir süreç yürüteceğiz” şeklinde açıklama yapan Trump, görünen o ki bundan sonra sosyal medyalar üzerinde daha fazla söz sahibi olmaya çalışacak.

Trump, neden Twitter'a karşı önlemler alıyor?

Twitter’ın uyguladığı doğrulama sistemini eleştiren Trump, “Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmesi ya da gözden geçirmesi, siyasi aktivizmden başka bir şey değildir” dedi. Twitter’ın, bu özelliğindeki amacı ise insanların her zaman doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda son dönemde Trump’ın attığı Tweet’lerin doğru bilgileri bizzat Twitter tarafından paylaşılıyordu. Bu durum ise Trump’ın yaptığı açıklamaların bir nevi “yanlış bilgi” olduğunu gösteriyordu.

Trump’ın açısından ise bu durum Twitter’ın kendi görüşü dışındaki paylaşımları sansürlüyor. “Büyük, güçlü sosyal medya şirketleri, katılmadıkları görüşleri sansürleyerek tehlikeli bir güce sahipler” diyen ABD Başkanı, artık seçim kampanyalarında Twitter’a reklam parası ödemediğini söyledi. Twitter’ın ABD Başkanı’nın seçimlerde kazanmaması için çalıştığını iddia eden Trump, bunun için önümüzdeki süreçte katı önlemler alacak gibi duruyor.

Peki, sizce bu konuda kim haklı? Twitter, bilgilerin doğru hallerini paylaşarak ifade özgürlüğüne müdahale ediyor mu? Yoksa Trump, yalan olduğu iddia edilen açıklamaları ortaya çıktığı için mi bu kadar sinirleniyor?