Twitter, Trump'ın Seçim Tweetlerine "Yanıltıcı" Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirilen ABD seçimlerinin sonuçları daha kesinleşmeden kazandığını açıklamıştı. Trump’ın bu gönderisi ve ardından attığı Tweetler, Twitter tarafından "yanıltıcı" olarak işaretlendi.

Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım’da bir kez daha sandık başına giderek senatörlerini belirlemek için oy kullandı. Şu anda seçim sonuçları kesin olmamakla birlikte şu andaki Başkan Donald Trump, Twitter’ı adeta gönderi yağmuruna tuttu.

Günün erken saatlerinde kazandığını ilan eden Donald Trump, Demokratları seçimi çalmakla suçlamış ve taraftarlarına sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunmuştu. Trump'ın bugünkü Twitter açıklamaları da bu doğrultuda ilerledi ancak Twitter bu iddiaları yanıltıcı buldu.

Twitter, Trump’ın gönderilerini yanıltıcı buldu

ABD’de seçim sistemi ülkemizdekinden çok daha farklıdır. Örnek vermek gerekirse oy verme süreci bir günden uzun sürebilir. Ayrıca ABD vatandaşları posta ile de oy kullanabilmektedir. Haliyle oyların sayımı uzun sürüyor. 2000 yılındaki seçimlerde kesin sonuçların açıklanması 1 ayı bulmuştu.

ABD’nin şu andaki başkanı olan ve bu seçimde de adaylığını koyan Donald Trump ise daha bütün oylar sayılmamış olmasına rağmen seçimi kazandığını ilan etti. Dahası, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda Seçim Günü henüz sayılmamış oy pusulaları olmasının "ÇOK GARİP" olduğunu söylediği çok sayıda mesaj attı.

Twitter ise Trump’ın gönderilerini işaretleyerek "Bu Tweetteki bazı içerikler ya da içeriklerin tamamı tartışmalıdır ve seçim ya da diğer sivil süreçler hakkında yanıltıcı olabilir" uyarısı yaptı. Bu da ortaya ilginç bir durum çıkarmış oldu.

ABD’de karmaşık seçim

Her ne kadar Fox News gibi kanallar Trump’ın iddialarına güvenmiyor olsa da bazı Trump destekçileri şimdiden Twitter’da kampanyalara başladı. Bunlardan en çok göze çarpan ise #Stopthesteal (#Çalmayıdurdur) etiketi oldu. Trump destekçileri bu etiket altında örgütleniyor.

Biden ise Çarşamba günü kendi seçim kampanyası ile ilgili bir Tweet atarak "herkesin oyları sayılmadan durmayacaklarını" ifade etti. Biden’ın kampanya danışmanı Bob Bauer, "Seçimi kazanıyoruz. Seçimi kazandık. Ve seçimi savunacağız" dedi.