Twitter kullanıcı sayısındaki azalış, gelirlerinde dalgalanma yaşanmasına sebep oluyor.

Twitter, perşembe günü, Wall Street beklentilerinden daha fazla gelir ve kâr elde ettiğini açıkladı. Yüksek reklam satışları, şirketin hisse değerlerini açılıştan önce %12 arttırdı. Üç aylık reklam gelirleri, bir önceki yıla göre %29’luk bir artış gösterdi.

Ancak Twitter, üçüncü çeyrekte aktif kullanıcı sayısındaki düşüşün beklenenden daha fazla olduğunu ve dördüncü çeyrekte de bu düşüşün devam edeceğini düşündüklerini açıkladı. Twitter, bu düşüş için ise politik etki yaratmak için açılan şüpheli hesapları suçladı. Şirket, 2016 yılında yapılan ABD Başkanlık Seçimlerinde, seçmenleri etkilemek için yanlış bilgilendirme amacıyla tweet atan milyonlarca şüpheli hesabı silmişti. Geçen hafta da Rus ve İran Hükümetleri destekli hesaplardan atıldığını düşükdükleri 10 milyon tweet'i sildiklerini açıkladılar.

Üçüncü çeyrekte yaşanan düşüşle, FactSet’e göre 331.5 milyona ineceği tahmin edilen aktif kullanıcı sayısı 326 milyona düştü. Twitter, şu an ki çeyrekte kullanıcı sayısının 326 milyonun da altına düştüğünü açıkladı.

Twitter, sahte kullanıcıları engellemeye çalışsa da site trafiğindeki düşüş büyümeye dair inançları zayıflatıyor. Şu an kâra geçmek için düşünülen plan ise kullanıcıların reklamlara daha çok tıklaması.

Bir seneden fazla süredir durağan bir seyir izleyen Twitter kullanımı, analistleri büyümenin artık durduğu konusunda endişeye düşürüyor. Ancak bu endişeleri, canlı yayın gelirlerinde yaşanan artış biraz olsun rahatlatıyor. Pivotal Research Group analisti Brian Wiser, bot ve sahte hesaplardan kurtulup nefret söylemleriyle savaşırlarsa Twitter'ın daha sağlıklı bir platform haline geleceğine inandığını söyledi.

Twitter, kullanıcı sayısının her yıl %9 arttığını fakat bunun bir önceki çeyrekte yaşanan %11’lik artışın altında kaldığını, bunun son 2 yılda yaşanan en büyük düşüş olduğunu açıkladı.