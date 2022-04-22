Sokaktaki başıboş köpeklerden rahatsızlık duyan bir grup Twitter kullanıcısı, bir oda kurarak bu sorunlarına çözüm aradılar. Bir kullanıcı, konuyla ilgili oldukça ilginç bir çözüm önerisi sundu ve köpekleri dürtüp kendilerine saldırtabileceklerini söyledi. Konuşmanın Twitter'da yayılmasının ardından video büyük bir tepki topladı.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda sokak hayvanlarının korunmasına ve tehlikeli sayılabilecek türlere yönelik bir genelge paylaşılmıştı. Genelgenin yayınlanmasının ardından sosyal medya ikiye bölünmüş ve bir kısım sokak hayvanlarının yerinin barınaklar olduğunu, bir kısım ise bu hayvanların barınaklara gönderilmemesi gerektiğini savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama; barınakların sayısının artırılacağını, hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması için çalışmaların hız kazandığını söylüyordu. Ancak bu açıklama bazı insanlar tarafından yeterli bulunmadı ve kendileri bir şeyler yapmaları gerektiğini düşündüler.

“Sokak hayvanlarını rahatsız edelim ve kendimize saldırtalım”

Sokaklardaki hayvanları büyük bir çoğunluğu zararsız olsalar da bazı durumlarda insanlara saldırabiliyorlar. Bununla birlikte bu durumun pek çok sebebi olabilir ancak bazı durumlarda insanların kışkırtması veya zarar vermesi sebebiyle saldırdıklarını görmek mümkün. Bu tarz olaylara çok sık rastlanmasa da özellikle köpeklerden fobi derecesinde korkan kişiler, bir şey yapmıyor olsalar da sokaklardaki hayvanlardan rahatsızlık duyabiliyor. Tabii bazı insanlar korktukları halde içlerinde büyük bir hayvan sevgisi besleyebiliyor.

Bazı insanlar ise konuya çok daha farklı yaklaşımlar sergileyebiliyor. Korktukları veya tehlikeli buldukları için bu hayvanların ‘ölmesi’ gerektiğini veya barınaklarda yaşaması gerektiğini düşünebiliyor ve bunun için kendilerince çözümler üretiyorlar. Bir Twitter Space odasında, çevrelerinde başıboş dolaşan köpeklerden rahatsız olan bir grup kullanıcı da bu hayvanlar için oldukça ilginç bir 'çözüm' önerdi. Odadaki kişilerden biri “Belki de kurgular yapmamız gerekiyor. Yani bir köpek sakin duruyorken boş bir arazide, belki o köpekleri dürtücez ve bize saldırmasını sağlayacağız” cümlelerine yer verdiği konuşmasında köpeklere bir komplo kurarak, toplatılmalarını sağlayabileceklerini düşündü.

Çok sayıda tepki çeken videonun yayılmasının ardından bazı kullanıcılar bunun bir kurgu olduğunu ve konuşmanın devamında diğer kullanıcıların bu öneriye karşı çıktığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise konuşmadaki kişinin ‘halkı kin ve nefrete ittiğine’ ilişkin paylaşımlar da bulundu. Çevrenizdeki hayvanlardan rahatsız olabilirsiniz, korkuyor olabilirsiniz ancak bu gibi durumlarda bağlı bulunduğunuz belediyeye şikayet etmeniz yeterli olacaktır. Unutmayın ki onlar bizim gibi derdini anlatamıyor ve bazı anlatamadıkları dertleri onları daha agresif olmaya itebiliyor. Ancak bu gibi durumlarda daha sakin kalmalı ve onların da birer canlı olduğunu unutmamız gerekiyor. Gerekli ihbarları yaptığınız takdirde belki de bir canlının hayatını kurtarmış bile olabilirsiniz.

Konuşmacılardan birinin, konuyla ilgili açıklaması: