Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam yaşanan eylemler ve bunun sonucunda gerçekleşen polis müdahalesi, Clubhouse ve Twitter'da da fazlasıyla konuşuldu. Yaşanan olaylar, Clubhouse'da 5 bin kişinin katıldığı odada tartışıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süredir devam eden eylemler bugün büyüyerek devam etti. Şu anda sosyal medyada en fazla konuşulan konu olan Boğaziçi eylemleri, özellikle Twitter ve yeni sosyal medya platformu Clubhouse'da insanları bir araya getirdi. Bu iki platform dışında canlı oyun yayınlama platformu Twitch'te de eyleme dair görüntüler yayınlanırken, sosyal medyada bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük binasını abluka altına aldı. Protesto eden üniversite öğrencilerine ise güvenlik birimleri ve polis müdahale etti.

#AşağıBakmayacağız etiketi Twitter gündeminde

Clubhouse'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki abluka ve polis müdahaleleri konuşulurken, #BogaziciResist ve #BogaziçiSusmayacak etiketlerine binlerce insan katıldı. Eylemler sırasında polisin bir öğrenciye "aşağıya bak" sözü ise Twitter'da "#AşağıBakmayacağız" etiketi ile gündeme taşındı. Bu etiket, 400 binden fazla Tweet alarak olayların ne denli büyük çaplı olduğunu gözler önüne serdi.

Clubhouse grubunda öğrencilerin ne istediği konuşuldu

Şu an çok yeni ve sınırlı sayıda üyeye sahip sosyal medya platformu Clubhouse'da da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bu eylemleri neden gerçekleştirdikleri belirtildi. Bu grupta yapılan açıklamaya göre öğrenciler, gözaltına alınan öğrencilerin bırakılması, rektör Melih Bulu'nun istifası ve akademik özerklikle bezenmiş yeni bir rektör seçim sisteminin kurulmasını istediklerini belirttiler. Buradaki yayın, sabah Elon Musk'ın yayınında ulaşılan 5 bin kişi sınırına ulaşarak büyük ilgi gördü.

İnsanların bir araya gelmesinde sosyal medyanın gücü

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörle ilgili eylem yapan öğrencilerin sesi sosyal medyadan ülke geneline yayılıyor. Twitter başta olmak üzere Clubhouse gibi platformlarda bir araya gelen insanlar, karşı çıktıkları durumu sosyal medyanın gücünü kullanarak dile getiriyor.

159 öğrenci gözaltına alındı

Sosyal medyada şu an için ana gündem olarak görülen Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası ablukası sonucunda 159 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Öğrenciler, üniversiteye rektör olarak atanan Melih Bulu'nun görevden alınmasını isterken polislerin öğrencilerin üniversiteden çıkmasını engellemesi de olayların daha da fazla büyümesine neden olmuş gibi görünüyor. Görünen o ki Boğaziçi Üniversitesi konusunda gerçekleştirilen eylemler önümüzdeki günlerde daha fazla konuşulacak.