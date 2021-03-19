Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bant daraltma cezasının konuşulduğu bir dönemde nihayet geri adım atarak Türkiye temsilcisi atamayı kabul etti.

1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarına bir “Türkiye temsilcisi” atama zorunluluğu getiriyordu. İlk başlarda sosyal medya devlerinin büyük bir kısmı temsilci zorunluluğuna karşı sessiz kalsalar da ilerleyen süreçte Türkiye temsilcisi atanacağı açıklamaları bir bir gelmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter; Facebook, Instagram gibi platformların “temsilci atayacağız” açıklamalarına rağmen sessizliğini korumaya devam etmişti. Daha önce on milyonlarca TL para cezası alan ve halihazırda reklam faaliyetlerini durdurma cezası almış olan Twitter, bant daraltma cezasının konuşulduğu şu günlerde bir Türkiye temsilcisi atamayı nihayet kabul etti.

Twitter, temsilci atayacağını henüz resmi olarak açıklamadı

Sabah’tan Barış Şimşek'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Twitter, yeni bir ceza ile karşılaşmak yerine Sosyal Medya Yasası’nın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeye karar verdi. Böylece Pinterest hariç Türkiye’de hizmet veren tüm popüler sosyal medya platformları, Türkiye temsilcisi atamayı kabul etmiş oldu.

Her şeye rağmen Twitter’ın bir Türkiye temsilcisi atama kararı aldığı, henüz Twitter yetkilileri tarafından onaylanmış değil. Yine de mikro blog sitesinin Türkiye’deki popülerliğini göz önüne aldığımızda bant genişliği daraltma cezası almak yerine Türkiye temsilcisi atamayı tercih etmesinin daha olası olduğunu söylemek yanlış olmaz.