Uber, son dönemde türlü zorluklarla mücadele ederken yükselişe geçen Lyft, 1 milyar sürüş sayısına ulaştığını duyurdu.

Ülkemizde Uber'in hizmet vermeye başlamasıyla tanıdığımız 'özel taksi' uygulamalarından biri olan ve Amerika'da son dönemde kullanıcı sayısını giderek artıran Lyft, kurulduğu sene olan 2012'den beri 1 milyar sürüş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene ekim ayında yarım milyar sürüş gerçekleştirdiğini bildiren şirket, 11 ayda kullanıcı sayısını ikiye katlayarak kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Uber ise geçtiğimiz haziran ayında 10 milyar sürüş gerçekleştirdiğini açıklamıştı ancak Uber'in aksine Lyft tüm dünyada hizmet veren bir uygulama değil ve bu sebeple de aradaki uçurum normal karşılanabilir.

Lyft'in sıradaki hedefi ise uluslararası pazardaki yerini büyütmek ve Amerika dışında da aktif rol oynayabilmek. Şirketin Amerika'daki pazar payı ise %35 ve 18 ay önce bu oran %20'ydi. Şirketin 1 milyar sürüşünden 31.000 tanesini ise bir sürücü gerçekleştirdi. Bir Lyft kullanıcısı ise uygulamayı 9.000 kez kullanarak Lyft'in rekorunu kırdı.