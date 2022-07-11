Uber'in Polis Baskınlarında Kill Switch Kullandığı İddiası

Uber'in 2014 yılında hakkında çıkan soruşturmalarda gizli bir taktik kullandığıyla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Guardian'ın paylaştığı habere göre, bu sızıntılarda şirketin 'kill switch' adı verilen bir yöntem kullanarak şirket bilgisayarlarına erişimi engellediği öne sürüldü.

Uber, özellikle çıktığı ilk günlerde ülkemizde dahil olmak üzere dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Kimileri Uber’i oldukça güzel bir hizmet olarak görürken kimileri de bunun haksız rekabete sebep olduğunu savunmuş, hatta Uber hakkında ülkemizde soruşturma bile açılmıştı.

Bir dönem bu tartışmalar giderek büyüdü ve Uber ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede yasaklandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise uzun süredir tekrar ülkemizde hizmet vermeye başlayan Uber, geçmişte yaşanan olaylarla tekrar gündeme geldi.

Uber’in üst düzey yöneticilerinin polis baskınlarından bilgi saklamak için ‘kill switch’ yöntemini kullandığı iddia edildi

Guardian tarafından bugün yayınlanan bir habere göre; Uber’in üst düzey yöneticileri 2014 yılında başlayan polis baskınlarında personellere ‘kill switch’ yöntemini kullanmasını söylemiş. Yani polisin ve yetkililerin şirket bilgisayarlarındaki verilere ulaşmaması için gizli bir taktik uygulandığı iddia ediliyor. Bahsi geçen kill switch yöntemi; bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesini ve istenmeyen erişimlerin engellenmesini sağlıyor.

Uber’in bu yöntemi ilk kez 2014 yılında Fransa’daki soruşturmalarda ardından da Hollanda, Hindistan, Macaristan, Kanada ve Hong Kong’da kullanıldığı iddia ediliyor Guardian’a sızdırılan bilgilerde Uber’in 2017 yılında Dara Khosworshahi’nin CEO olmasından bu yana bu yöntemi kullanmayı bıraktığı bildiriliyor. Pierre Dimitri Gore Coty, Uber’de çalıştığı dönemde karşılaştığı şeylerle ilgili “İlk günlerde araç paylaşımı için reform yapmak amacıyla kullanılan taktiklerin bazılarından pişman olduğunu” açıkladı. Ancak Coty, Uber’in bahsi geçen ‘kill switch’ yöntemini kullandığını kesin bir dille onaylamadı.