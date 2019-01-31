En popüler yolculuk uygulamalarından biri olan Uber, uygulamasına toplu taşıma seçeneklerini de ekledi. Şirket, attığı bu adım ile birçok farklı ulaşım şirketi ile ortaklıklar sağlayacak.

Son yılların çok tartışmalı ama hala en popüler uygulamalarından biri olan Uber, toplu taşıma seçenekleri opsiyonunu da sunduğu hizmetlere ekleyerek herkesi şaşırttı. Teknoloji devinin, kendisinin bu hizmeti vermemesine rağmen neden böyle bir adım attığı ise daha büyük bir resmin parçası olduğu anlaşıldı.

Uber, dünya çapında geniş bir araç ağına sahip, özellikle gençler arasında çok tercih edilen bir yolculuk paylaşım hizmeti olarak biliniyor. Şirket adına kayıtlı binlerce araç ve sürücü çalışıyor. Teknoloji devi firmanın, geçtiğimiz günlerde uygulamasına toplu taşıma hizmetleri eklemesi ise kafaları karıştırdı. Bundan böyle Uber, araç araması yapan kişilere alternatif toplu taşıma seçeneklerini sunacak.

En yakın toplu taşımanın nerede olduğunu, gidilecek yere ne kadar sürede gidilebileceğini, hedeflenen durağa ne kadarlık bir yürüme mesafesi olduğunu içeren çeşitli bilgilerin paylaşılacağı hizmet aslında Google ve Apple gibi firmalar tarafından da sunuluyor. Uber'in hizmetini farklı kılan ise kullanıcıların, uygulama üzerinden kullanacakları toplu taşıma seçeneğinin biletini alabilecek olmaları. Bu sayede, farklı bir ülkede bulunan ve sistemi hiç bilmeyen kişiler, rahatlıkla toplu taşımaları kullanabilecekler.

Uber, konu ile ilgili şimdiden birçok kurum ve kuruluş ile anlaşma sağladı. Uygulama ilk olarak, Denver şehrinde yürürlüğe kondu ancak şirketin, çok zaman geçmeden tüm dünya çapında yeni hizmetini yaygınlaştıracağı tahmin ediliyor.