Uber, Yeniden Sürücüsüz Araç Testlerine Başlıyor

Geçtiğimiz aylarda yaşanan, Uber'in sürücüsüz aracının sebep olduğu trajik trafik kazasından aylar sonra test sürüşleri tekrar başlıyor.

Ülkemizde büyük tartışmalarla yüz yüze kalan teknoloji devi Uber, geçtiğimiz aylarda yaşanan talihsiz kazadan sonra, sürücüsüz araç testlerine tekrar başlayacak. Uber, sürücüsüz test aracının, deneme sürüşünde karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpması ve ölümüne neden olması nedeniyle testlere bir süre ara vermişti. Bu üzücü kazadan 8 ay sonra, şirket deneme sürüşlerine tekrar başlayacak fakat bu defa çok büyük tedbirler alarak ilerleyecek.

Rotası şirketin birbirine yaklaşık 1,6 km mesafede olan iki ofisi arasında kısıtlanan araçlar, sürüşe uygun havalarda, ıslak olmayan zeminde, ortalama 40 km/h hızla ve gündüz test edilecek. Araçların hiçbiri henüz yolcu taşımayacak. Şirketin kaç adet aracı test edeceği ise şuan için bilinmiyor.

Yaşanan kazadan sonra büyük bir prestij kaybı ile birlikte, yaklaşık 1 milyar dolar kadar da maddi kayıp yaşayan teknoloji devi, öncelikle insanları güvenini tekrar kazanabilmeyi hedefliyor. Bu nedenle artık çok daha sıkı önlemler alınacağını bildiren şirket, önceki zamanlarda geceleri de test ettikleri ve sadece bir sürücünün aracın içinde yer aldığı testlerden vazgeçti. İlerleyen zamanlarda, yolculu sürüşler başladığında, araçlarda iki yolcunun bulunmasına izin verilecek ve böylelikle acil durumlar için müdahale şansını arttırılmış olacak.

Yaşanan trajik kazadan sonra toplumun güvenini kazanmanın çok zor olacağının farkında olan firma yetkilileri, bu nedenle kendileri tam anlamıyla güvenlikten emin olana kadar araçları kullanıma açmayacaklarını bildirdiler. Uber'in geçmesi gereken tek test, insanların güven testi değil elbette. Yapılması planlanan testlere başlanabilmesi için de, şirketin bağlı olduğu Pennsylvania taşımacılık departmanından gerekli izinleri alabilmesi gerekiyor.