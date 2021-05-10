Ubisoft, Oyunlarını 'Ubisoft Originals' Olarak Markalayacak

Oyun dünyasının dev ismi Ubisoft, yeni tanıttığı oyununda ilk kez gösterdiği üzere bugünden itibaren tüm oyunlarını “Ubisoft Originals” şeklinde markalayacak. Yapılan bu değişiklik, şirketin farklı stüdyolarla çalışma planlarının olabileceğine ışık tutuyor.

Günümüz oyun dünyasının en dev şirketlerinden Ubisoft, bugüne kadar Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia ve Tom Clancy’s serileri gibi pek çok seriyi kazandırdı. Şirketin şu ana kadar piyasaya sürdüğü tüm oyunlar da “Ubisoft” markası altında yayınlandı. Fakat şirket, artık çıkaracağı ve bugüne kadar yayınladığı tüm oyunlarda farklı bir marka kullanacak.

Ubisoft oyunları, bundan böyle “Ubisoft Originals” markasıyla yayınlanacak. Bu isim, ilk olarak geçtiğimiz hafta yayınlanan Tom Clancy’s The Division: Heartland’in duyurusuyla karşımıza gelmişti. İsmi fark eden Eurogamer da Ubisoft’a ulaştı ve ismin bundan sonrası için ne anlama geleceğini sordu.

Ubisoft, farklı geliştiricilerle çalışmaya başlayabilir:

Eurogamer’la konuşan bir Ubisoft yetkilisi, “‘The Ubisoft Original’ sözü, yetenekli geliştiricilerimiz tarafından şirket içinde yaratılacak tüm Ubisoft oyunlarına eklenmiştir.” ifadelerini kullandı. Ubisoft yetkilisinin ‘şirket içinde yaratılacak’ sıfatıysa bu açıklamanın ilgi odaklarından biriydi. Zira Ubisoft, bugüne kadar hiçbir dış stüdyoyla büyük bir oyun yayınlamadı.

Ubisoft’un kendi oyunlarını “Ubisoft Originals” şeklinde markalandırması, gelecekte Ubisoft’un farklı geliştiricilerle de çalışacağına işaret ediyor. Fakat şirketin hangi geliştiricilerle çalışacağı veya bu geliştiricilerin hangi tür oyunlara odaklanacakları gibi bilgiler şu an için bilinmiyor. Bu bilgileri, zaman ilerledikçe yaşanacak gelişmelerle öğrenebiliriz.

Ubisoft’un yeni markasını ilk kez gösterdiği Tom Clancy’s The Division: Heartland, oynaması tamamen ücretsiz bir şekilde oyunculara sunulacak. Oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmamış olsa da bu yıl veya önümüzdeki yıl piyasaya sürülebileceği söylendi. Oyun hakkında bilinen tek detaysa oyunun önceki seriden bağımsız bir oyun olacağı.