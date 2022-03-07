Ubisoft ve Take-Two, Rusya'ya Oyun Satışlarını Durdurdu

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik oyun ve teknoloji sektöründen tepkiler gelmeye devam ediyor. Pek çok şirketin ardından iki dev Ubisoft ve Take-Two da Rusya'da ve Belarus'ta oyun satışlarını engelleyeceklerini açıkladı.

Bildiğiniz üzere neredeyse iki haftadır dünyanın en önemli gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Rusya'nın başlattığı operasyonlar sonrası dünyanın her yerinden hükümetler ve şirketler 'Rusya'yı ekonomik olarak sarsmak için' pek çok yaptırım kararı açıkladı. Bu yaptırım ve tepki açıklamalarına kısa süre içerisinde teknoloji şirketlerinden oyun şirketlerine sayısız kuruluş dahil oldu.

Oyun dünyasından CD Projekt RED, EA Games, Activision Blizzard ve Epic Games gibi devler bir bir Rusya'da oyun satışı gibi işlemleri durdurduklarını açıklarken, listeye iki sektör devi daha katıldı. Take-Two ve Ubisoft, yaptıkları açıklamalar ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rusya ve Belarus'ta oyun satışlarını durduracaklarını bildirdi.

İki ülkede de Take-Two ve Ubisoft oyunları satılmayacak

Ubisoft, yaptığı açıklamada 'Ukrayna'da devam eden trajedi' gerekçesiyle Rusya ve Belarus'ta oyun satışlarını ve kurulumlarını durdurduğunu bildirdi. Fiziksel ve dijital sürümler olmak üzere tüm oyun satışlarının durdurulup durdurulmadığına yönelik net bir açıklama olmasa da, kaynaklar her iki sürümün de satışının yasaklanmış olduğuna işaret ediyor.

Take-Two ise yine benzer bir açıklama yaparak yaşanan işgal sebebiyle Rusya ve Belarus'ta tüm oyun satış, kurulum ve pazarlama faaliyetlerine son verdiğini bildirdi. Bu kararın, Rockstar Games ve 2K Games gibi Take-Two çatısı altındaki tüm şirketler için geçerli olduğu da açıklandı.

Bu açıklamalar ile birlikte artık Rusya'daki ve Belarus'taki oyun severler Assasin's Creed, Far Cry, GTA, Red Dead Redemption gibi popüler oyun serilerini satın alamayacak; kurulum yapamayacaklar.