Ubisoft'tan The Division 2'yi Sipariş Edenlere Oyun Hediyesi

Kapalı beta süresince ortalama yorumlar alan ve ilk oyuna çok benzediği için eleştirilen The Division 2'yi satın alırsanız, beraberinde bir oyun daha sizin olacak.

İlki büyük beklentilerle piyasaya sürülüp büyük eleştiriler alan The Division'un 2. oyunu da şu ana kadar iyi eleştiriler alamadı. Özellikle ilk oyuna çok benzediği ve yeteri kadar yenilik içermediği için kötü kritikler alan yapım için Ubisoft bir kampanya duyurdu.

Eğer oyunun çıkış tarihi olan 15 Mart'tan önce The Division 2'yi satın alırsanız, Uplay veya Epic Games Store'dan bir adet Ubisoft oyunu size hediye edilecek.

Ön sipariş vermişseniz, oyununuzu 19 Mart'a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, yoksa hakkınızı yitiriyorsunuz.

Gelelim hediye edilecek oyunlara: Ubisoft biraz eski markalarını kullanmış ve Far Cry Primal, Ghost Recon Wildlands ve Watch Dogs 2'den birini sizlere sunacak. Eğer The Division 2'yi alıp almamak konusunda kararsızsanız acele etmeyin deriz. Nitekim oyun birkaç hafta içerisinde açık beta sürecine girecek ve tüm oyuncular deneyebilecek.