LG V40 ThinQ'in Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Evan Blass, LG V40 ThinQ'in ilk basın görsellerini paylaştı. Görsellere göre cihaz, G7 ThinQ'in çentikli tasarımını geliştirerek devam ettiriyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ, 3 Ekim’de düzenlenecek lansman etkinliği ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihaz ile ilgili gerçekleşen pek çok sızıntı sayesinde LG V40 ThinQ’in hangi özelliklere sahip olacağını neredeyse tamamen bilebiliyoruz.

İsabetli sızıntıları ile tanınan Evan Blass, bugün attığı bir tweet ile LG V40 ThinQ’in tasarımını da ortaya çıkarmış oldu. Blass’ın paylaştığı ve LG V40 ThinQ olduğu iddia edilen basın görseline göre LG, çentikli tasarımını sürdürmeye devam edecek. Fakat ekranın altında bulunan çerçeveler bir miktar incelmiş durumda.

Daha da önemlisi yeni LG V40 ThinQ, yatay olarak hizalanmış üç arka kameraya sahip olacak. Ayrıca cihazın önünde de çift selfie kamerası yer alacak. Bildiğiniz gibi LG, son birkaç yıldır kamera konusunda diğer Android rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmıştı. LG V40 ThinQ, bu farkı kapatmak için önemli bir adım olabilir.

LG V40 ThinQ Özellikler (Sızıntı)