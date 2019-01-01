Grafik kartı ve işlemci konusunda piyasanın üç büyükleri diyebileceğimiz şirketlerin 2019 planları ne?

Geçtiğimiz yıl, bilgisayar parçaları konusunda bazı ilginçliklere sahne oldu. AMD, Nvidia ve Intel; en iyi ürünleriyle sahneye çıktı.

AMD, Ryzen ve 2.nesil Threadripper’ı yayınlandı. Nvidia Turing’i ve şu ana kadarki en gelişmiş grafik kartlarını piyasaya sürdü. Intel ise dört farklı mikromimari çıkardı.

Peki 2019’da ne olacak? Bütün bu üreticiler daha fazla mı çaba sarf edecek? 7 nanometre (nm) işlemciler ana akım ürünler haline gelebilecek mi? Ya da AMD, Nvidia'nın RTX 2080 ve RTX 2080 Ti’larına rakip kartlarını mı yayınlayacak? Giriş ve orta seviye Nvidia Turing’ler nasıl olacak?

AMD

AMD, belli bir süre grafik kartları ve işlemciler konusunda güçsüzü oynadı. Ancak, şu an Intel’i ikiye katlamış durumda fakat hâlâ Nvidia’nın gerisinde.

3.nesil Ryzen: AMD Ryzen 3000 serisi işlemcilerin 2019’da gelmesine kesin gözle bakılıyor. Bazı haberlere göre, çekirdek hızı 4.7 GHz olan 16 çekirdekli bir canavar olacak fakat kimilerine göre de bu pek mümkün değil. Informatica Cero’ya göre ise AMD, 2019’da üretim sürecini 7nm’ye doğru kaydıracak.

3.nesil Threadripper: High-end diyebileceğimiz üst seviye Threadripper işlemcileri, 2019’un yaz aylarında görmemiz muhtemel.

AMD Vega 7nm: AMD, CES 2019’da bir basın konferansı yapacak ve bu konferansta 7nm Vega grafik kartları duyurusuna kesin gözle bakılıyor. Ayrıca Vega II’nin logosu marka başvurusunda ortaya çıkmıştı, yani 2019’da 7nm grafik kartları kesin.

AMD Navi: Vega, profesyoneller için üretilen bir grafik kartı peki ya diğerleri? Nvidia, yüksek fiyatlı Turing’i duyurduktan sonra AMD’nin de bu konuda bir atak yapması bekleniyor. Sızan bazı haberlere göre AMD, Nvidia ile yarışa girmek için Nvidia’nın GeForce RTX 2070’inin yarı fiyatına RX 3080 çıkaracak. Eğer ki gerçekleşirse 2019, grafik kartları konusunda ilginç bir yıl olacak.

Intel

Şirketin, 2019’da ne yapacağı çok fazla bilinmiyor. Teknoloji devi bu konuları biraz daha gizliden yürütüyor.

Sunny Cove, Cannon Lake: Coffee Lake Refresh, sadece birkaç ay önce ortaya çıktı, beraberinde de ekstra çekirdek sayısı ve daha yüksek saat hızı getirdi. Tabii, bu sadece geçici bir tedbir. 2019’da asıl beklenen 10nm Cannon Lake işlemciler.

Daha Fazla Laptop İşlemcisi: Intel, Coffee Lake Refresh ile birlikte 9.nesil işlemcileri henüz 2018 Ekim ayında yayınlamış olsa da, hâlâ 8.nesil Kaby Lake Refresh işlemcili laptoplar çok yaygın.

Intel Grafik Kartı: Intel, grafik kartlarının 2020’de geleceğini söyledi. Yani, muhtemelen 2019’da Intel’den göreceğimiz şey birkaç grafik mimarisi haberi olacak.

Nvidia

Şirket, 2018’i oldukça hareketli geçirdi yani yeni yılda çok fazla bir şey beklenmiyor kendisinden. Zaten tüketiciler için Turing’i, profesyoneller için de Volta’yı duyurdu.

Daha Fazla Turing: Firmadan beklenti, RTX 2060’ların daha satın alınabilir olması.

RTX Mobility: Şirketin, CES 2019’da oyun laptopları için RTX Mobility grafik kartlarını duyurması bekleniyor.