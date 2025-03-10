Artık akıllı telefonlar, nerede fotoğraf çektiğimizin en ince ayrıntısına kadar bilgi verebiliyor. Her geçen gün artan özellikleri de bunun cabası.

Bu özelliklerin yanında bir de bazılarımızın kafasında soru işareti oluşturan bir durum var: Uçak modunda çekilen fotoğrafın konumunun doğru verilmesi.

Telefonu uçak moduna aldığımızda bir fotoğraf çeksek bile hangi konumda çekildiyse o konumu doğru gösterebiliyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Uçak modunu açınca her şey sandığımız gibi devre dışı kalmıyor.

Uçak modu açılınca telefonun radyo sinyali yayan bileşenleri (Wi-Fi, hücresel ağ, Bluetooth vb.) devre dışı bırakılıyor. Ancak bazı telefonlar ve işletim sistemleri, kullanıcı isterse Wi-Fi veya Bluetooth'u manuel olarak açmaya izin veriyor.

Uydular aracılığıyla konum belirlendiği için aslında internete gerek kalmıyor. GPS, bunun için en önemli araçlardan birisi, ancak tek başına değil. Çünkü bunun yanında Wi-Fi konumlandırma, hücresel ağ ve hareket sensörü gibi pek çok faktör de var.

GPS aktifse konum kaydediliyor.

Uçak modu, sanılanın aksine aslında sadece hücresel ağları ve Wi-Fi'yi devre dışı bırakıyor. Bu esnada GPS modülü çalışmaya devam ediyor. Telefon, daha önce GPS sinyali aldıysa ve gökyüzü görüş açısı uygunsa, GPS modülü çalışmaya devam ederek konumu belirleyebiliyor.

Ayrıca telefon, uçak moduna geçmeden önce konumu belirlediyse, bu veriyi önbelleğe alır. Ancak bazı cihazlar, uçak modunda konum belirleyemezse çekilen fotoğrafın meta verisine (EXIF bilgilerine) anlık olarak konum eklemeyebilir. Telefon, ne zaman ki internete bağlanır, o zaman fotoğrafları tarayarak tahmini bir konum ekleyebilir.

Fotoğrafın EXIF verileri ile konum bilgisine erişilebilir.

Fotoğraf çekildiğinde, telefon bu görüntünün EXIF (Exchangeable Image File Format) verilerine çekim saati ve tarihi, kamera modeli, kamera ayarları, konum bilgisi gibi birçok bilgi ekliyor. GPS aktif değilse de konum bilgisi boş bırakılır, telefon daha sonra bu bilgiyi yukarıda saydığımız ihtimallerle tamamlayabilir.

Sonuç olarak akıllı telefonlarımız, uçak modundayken bile çekilen fotoğrafın doğru konumunu gösterebilmesi birçok faktöre bağlı. Birisi olmazsa, diğer ihtimal mutlaka devreye girdiği için bize sadece uçak modunda bile çekilen fotoğrafların konum bilgisi kalıyor.

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