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Uçan Araba Tesla Roadster'a Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler: ''Havada Arıza Yapsa Ne Olacak''

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Tesla Roadster, uçabilme yeteneğiyle kısa sürede dünya gündemine oturdu. Biz de sosyal medyadan gelen tepkileri derledik.

Uçan Araba Tesla Roadster'a Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler: ''Havada Arıza Yapsa Ne Olacak''
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla, gece saatlerinde gerçekleştirdiği bir lansman ile uzun yıllardır beklenen yeni Roadster otomobilini resmen tanıttı. Hiper otomobil, eşi benzeri görülmemiş bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki soğuk hava iticileri sayesinde havaya kalkabiliyor, havada manevra yapabiliyor ve yere yumuşak iniş gerçekleştirebiliyor.

Tesla Roadster’ın uçması, tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede dünya gündemine oturdu. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarla araçta başarılan bu teknolojiye olan hayranlıklarını dile getirdi. Biz de gelen tepkileri derledik.

İçerikten Görseller

Uçan Araba Tesla Roadster'a Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler: ''Havada Arıza Yapsa Ne Olacak''
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Tesla Roadster'ın uçtuğu anlar:

Tesla Roadster'ın uçmasına gelen tepkiler

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