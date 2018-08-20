Florida'da Uçan Bir Drone Az Daha Helikopterle Çarpışıyordu

ABD Florida'da gökyüzünde serbest uçurulan bir drone, görüntü kaydetmek için kendi etrafında dönerken az daha bir helikopterle çarpışıyordu. Kaydedilen görüntülerin internete yüklenmesinin ardından FAA, soruşturma başlattı.

ABD’nin Florida eyaletinde serbest dolaşan bir drone, az daha helikoptere çarpıyordu. Çarpışmaya ramak kala drone tarafından kaydedilen olay anının görüntüleri internete yüklendi. Görüntülere Cuma günü erişen Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayı araştırmaya koyuldu.

İlk bakışta, “drone’un federallerle ne alakası var?” dedirten olay aslında havacılık yasalarına aykırı ve oldukça tehlikeli. FAA kurallarına göre, drone'ların diğer uçakların yakınından uçması yasak. Drone kullananların aynı zamanda FAA Hava Sahası Sınırlamaları’ndan da haberdar olması ve kurallara uyması gerekiyor.

Bir diğer kısıtlama ise drone'ların 400 metreden yukarı uçurulması yasak. Drone'un sahibi Masih Persian, 400 metreden alçak uçarak bu kuralı ihlal etmediğini söylüyor. Helikopter kendi parkurunda uçuş yaptığı için herhangi bir suçlama almadı. Videoyu gören kullanıcılar Persian’ı dikkatsizce ve kurallara uymadan drone kullanmakla suçladı.

İşte helikopterle drone'un çarpışmasına ramak kalan o anın görüntüleri: