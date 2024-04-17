Avrupa Birliği, 18 yaşındaki gençlerin ücretsiz bir şekilde Avrupa'yı gezmesini sağlayan DiscoverEU programının başvurularını başlattı. Sınırlı sayıda insanın seçileceği programa Türkiye'deki gençler de başvurabiliyor.

Avrupa Birliği, DiscoverEU ismini verdiği programıyla 18 yaşındaki gençlerin Avrupa’yı ücretsiz bir şekilde gezmesine olanak tanıyordu. Programın bu yılki ayağı dün itibarıyla Avrupa Birliği Gençlik Portalı üzerinden resmen başladı.

DiscoverEU kapsamında Erasmus+ programına dahil olan uygun ülkelerden 35 bin genç, ücretsiz seyahat hakkı kazanabilecek. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Peki DiscoverEU’ya nasıl başvuru yapılır? Şartlar neler? Gelin bakalım.

Avrupa’yı ücretsiz gezmenizi sağlayan DiscoverEU’ya nasıl başvuru yapılır?

DiscoverEU’ya başvurmak çok kolay. Buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz “Avrupa Gençlik Portalı” üzerinden DiscoverEU’ya başvurabiliyorsunuz. Sayfaya girdiğinizde karşınıza çıkan “Başvur” kısmına basmanız yeterli. Devamında uyruğunuzu, doğum tarihinizi ve e-posta adresinizi giriyorsunuz. Sonrasında ise çıkan 6 soruyu yanıtlamanız gerekiyor. Doğru yanıtlayanlardan 35 bin kişi ise program için seçiliyor.

Program başvuruları, 30 Nisan 2024 günü saat 13.00’e kadar tarihine kadar devam edecek. Gençler, tek başlarına programa katılabilmenin yanı sıra başvuruya uygunluk sağlayan maksimum 4 arkadaşıyla birlikte de seyahat edebilecek.

DiscoverEU neler sunuyor?

Kazananlar, verilecek seyahat kartını kullanarak 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 30 güne kadar trenle Avrupa’nın birçok şehrini ücret ödemek zorunda kalmadan ziyaret edebilecek. Ayrıca gittikleri ülkelerde toplu taşıma, kültürel etkinlikler, konaklama, yemek, spor ve diğer alanlarda 40 binden fazla indirim olanağı sunan bir “DiscoverEU Avrupa Gençlik Kartı”na da sahip olacaklar.

DiscoverEU’ya katılmak için gereken şartlar neler?