Google, mevcut sunduğu yapay zekâ paketlerinin içeriklerini, isimlerini ve fiyatlarını güncelledi. İşte yeni paketler ve sunduğu özellikler!

Google, I/O 2025 etkinliğinde bir dizi yeni yapay zekâ özelliğini tanıttı ve yeni yapay zekâ özelliklerini tanıtmasıyla birlikte mevcut abonelik hizmetlerinin içeriklerini ve fiyatlarını güncelledi.

Mevcut "AI Premium" aboneliği artık "Google AI Pro" adıyla sunulacak. Yeni premium abonelik olan "Google AI Ultra" ise dudak uçuklatıcı bir rakama, tam 249.99 dolar fiyat etiketine sahip.

Google AI Pro: 19.99$

Google AI Pro, yeni adına rağmen daha uygun fiyatlı bir seçenek olmaya devam edecek. Aylık 19.99 dolara sunulan bu paket, şu özellikleri içeriyor:

2 TB bulut depolama

Gemini 2.5 Pro erişimi

Deep Research

Veo 2 ile video oluşturma

Gemini'a Chrome'da erken erişim

Flow AI film aracı (ayda 100 sahne üretimi)

Bu abonelik ayrıca Gemini Workspace, NotebookLM Plus ve Whisk gibi diğer Google AI hizmetlerinde de kullanılabiliyor.

Google AI Ultra: 249.99$

Google AI Ultra, şirketin en kapsamlı yapay zekâ hizmetlerini bir araya getiriyor. Google AI Pro'nun sunduğu her şeyin yanı sıra şu özellikleri içinde barındırıyor:

Gmail, Drive ve Fotoğraflar için 30 TB depolama alanı (normalde 149.99$ değerinde)

YouTube Premium üyeliği (13.99 $ değerinde)

Veo 3 ile Flow aracılığıyla doğal ses üretimi ve daha sinematik sahneler

Gelişmiş NotebookLM özellikleri (bu yıl içinde geliyor)

Agent Mode erişimi

Project Mariner: 10 farklı görevi aynı anda tek bir panodan yönetme yeteneği

Ayrıca, yakında çıkacak olan Gemini 2.5 Pro Deep Think modu ve Whisk ile gelişmiş görselden videoya dönüştürme özellikleri de Gemini AI Ultra kullanıcılarına sunulacak.

Yeni Google AI Ultra paketi şu anda yalnızca ABD'de kullanıma sunuldu. Dahası ilk üç ay boyunca 124.99 dolar gibi indirimli bir fiyatla abone olmak mümkün. Google zamanla yeni paketleri diğer ülkelere de getireceğini açıkladı.

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