Google, mevcut araçlar arasından sesli videolar üretebilmesiyle sıyrılan video üretme aracı Veo 3'ü tanıttı.

Google, yapay zekâ destekli video üretiminde âdeta çığır açan yeni aracı Veo 3’ü tanıttı. Google I/O 2025 etkinliğinde duyurulan bu model, yalnızca gerçekçi videolar üretmekle kalmıyor; aynı zamanda ses efektleri, arka plan sesleri ve hatta senkronize diyalog içeren videolar oluşturabiliyor.

Bu gelişmeyi bu kadar önemli kılan şey ise yapay zekâ video üretiminde bugüne dek aşılamayan bir eşiğin artık aşıldığı anlamına gelmesi. OpenAI’ın Sora ve Pika gibi popüler modelleri son derece gerçekçi videolar üretebiliyor ancak bu videolarda ses desteği sunamıyorlar. Google'ın yeni modeli Veo 3 ise bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor. Üstelik yalnızca konuşmalar değil; çevresel sesler ve efektler de komutla oluşturabiliyor.

"Video üretiminin sessiz döneminden çıkıyoruz."

Etkinlikte gösterilen kısa demoda, bir ormanda konuşan hayvanların yer aldığı animasyon bir sahne izletildi. Görüntü ve ses arasındaki senkronizasyon izleyicileri etkiledi. Eğer bu teknoloji günlük kullanıma da uyarlanabilirse, içerik üretiminde devrim yaratabilir. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis, “Video üretiminin sessiz döneminden çıkıyoruz.” sözleriyle bu yeni çağın kapılarını araladıklarını ifade etti.

Veo 3, tıpkı Veo 2 gibi 4K video çıktısı verebiliyor. Google, önceki modelin gerçekçi ve tutarlı hareket üretiminde başarılı olduğunu savunmuştu. Yeni modelin Sora’yı kalite açısından geçip geçemeyeceği ise hâlâ merak konusu.