Oynaması Ücretsiz Hayatta Kalma Oyunu ICARUS Duyuruldu

2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oynaması ücretsiz hayatta kalma oyunu ICARUS, bir tanıtım videosuyla PC için duyuruldu. 1 dakika 15 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, oyunda bizleri neler beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Bir dönemlerin çok beklenen oyunu DayZ’nin baş geliştiricisi Dean Hall ve RocketWerkz tarafından geliştirilen yeni nesil hayatta kalma oyunu ICARUS’un tanıtım videosu yayınlandı. 1 dakika 16 saniye uzunluğundaki bu videoda, başka bir gezegende hayatta kalmaya çalıştığımız oyunda bizleri nelerin beklediğine kısa bir bakış atıyoruz.

Yeni nesil hayatta kalma oyunu ICARUS, 2021 yılında Steam üzerinden oyuncularla buluşacak. Dilerseniz yayınlanan tanıtım videosuna geçmeden önce gelin ICARUS’un nasıl bir oyun olduğuna daha yakından göz atalım.

ICARUS nasıl bir oyun?

Oyuncuları bambaşka bir gezegene götürecek olan ICARUS’ta hayatta kalmak için keşfetmek büyük önem taşıyor. Oyun dünyası, ormanlık alanlar ve çöller dahil olmak üzere çoklu biyomlara sahip olacak. Bu geniş dünyada hayatta kalmak için keşfetmek, saklanmak ve en önemlisi avlanmak gerekiyor.

Uzay teknolojilerine sahip olmak, bir sürü lazer silahına sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu yüzden hayatta kalmaya çalışırken ihtiyacınız olacak eşyaları almak için gezegene dönmeniz gerekiyor. Bu da basit araçlar ve silahlar yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Son teknoloji uzay giysileri giyerken yay ve ok kullanmak gerçekten inanılmaz görüntülere sahne olacak.

ICARUS sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit)

: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 veya üzeri

: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 veya üzeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 670 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB veya üzeri

: NVIDIA GTX 670 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB veya üzeri DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

İnternet bağlantısıyla birlikte arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz ICARUS, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülecek. PC cephesinde dağıtıcılığını Steam’in üstlendiği oyunun Steam sayfasına ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

ICARUS – Tanıtım Videosu