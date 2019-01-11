Amazon'un sahibi olduğu IMDb, yeni dönemde Netflix'e rakip olmayı planladığı bir başka yayın platformunu devreye soktu.

Amazon, hiç beklenmedik bir hamlede bulunarak IMDb Freedive servisini hizmete soktu. Herhangi bir ücret ödemeden, sadece IMDb/Amazon hesabınıza giriş yaparak kullanılabilecek platform şu an için sadece ABD'den giriş yapan kullanıcılara hizmet veriyor.

Amazon cephesinden gelen açıklamaya göre bu platform yayında kaldığı sürece kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Amazon, platformun sadece reklamlarla finanse edileceğini ve 'premium' veya benzeri bir abonelik sistemi olmayacağının altını çizdi.

An itibarı ile Memento, True Romance ve Awakenings gibi onlarca kült filmi bünyesinde barındıran platforma çok yakında yeni yapımlar da eklenecek. Yakın zamanda IMDb Freedive'da Amazon'un X-Ray teknolojisi de olacak. İzlenilen film ve dizilerle ilgili IMDb'den soundtrack bilgileri, film yapımcılarından açıklamalar gibi özel materyallere erişilebilecek.

Maalesef şu an platformun bir başka dil için altyazı desteği bulunmuyor ve diğer ülkelere ne zaman açılacağı konusunda da herhangi bir açıklama paylaşılmış değil. Buna karşın Amazon gibi bir devin 'ücretsiz' streaming modeline geçiş yapmış olması, gelecekte göreceğimiz büyük bir rekabetin habercisi.