9 Avrupa Ülkesinden Dönüş Müsaadeleri 15 Mart'a Çekildi

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden beri ardı ardına alınan önlemler açıklandı. Bu önlemlerin bir parçası olarak Türkiye, bazı ülkelere uçuş yasağı koymuş ve seferlerini karşılıklı olarak iptal etmişti. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş yasağı konan bu 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart tarihine kadar yapılacak olan dönüşlere müsaade edileceğini açıklamıştı.
9 Avrupa ülkesine 17 Mart’a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyuran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00’e kadar ilan edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir.”
Türkiye’nin uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler:
Şimdiye dek Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülke ile yapılan seferler geçici bir süreliğine karşılıklı olarak iptal edildi. Bununla birlikte yetkili kurumlar, seyahat yasağı olmamasına rağmen diğer ülkelere yapılacak uçuşların da zorunlu olmadıkça iptal edilmesini tavsiye ediyor. Bu noktada Türkiye’nin şu ana kadar uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler ise şu şekilde oldu:
- Çin Ana Karası seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İran seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Irak seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İtalya seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Güney Kore seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Nahçıvan - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Suudi Arabistan seferleri - Dammam ve Riyad seferlerine 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Moğolistan seferleri - 11 Mart- 28 Mart 2020 arasındaki tüm Ulan Bator seferleri iptal edildi.
- Almanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Fransa seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İspanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Avusturya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Hollanda seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Belçika seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İsveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Norveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Danimarka seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma