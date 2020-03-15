9 Avrupa Ülkesinden Dönüş Müsaadeleri 15 Mart'a Çekildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden dönüş müsaadelerinin 15 Mart'a çekildiği ve planlanmış seferler dışındaki uçuşlara izin verilmeyeceği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden beri ardı ardına alınan önlemler açıklandı. Bu önlemlerin bir parçası olarak Türkiye, bazı ülkelere uçuş yasağı koymuş ve seferlerini karşılıklı olarak iptal etmişti. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş yasağı konan bu 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart tarihine kadar yapılacak olan dönüşlere müsaade edileceğini açıklamıştı.

9 Avrupa ülkesine 17 Mart’a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyuran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00’e kadar ilan edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir.”

Türkiye’nin uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler:

Şimdiye dek Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülke ile yapılan seferler geçici bir süreliğine karşılıklı olarak iptal edildi. Bununla birlikte yetkili kurumlar, seyahat yasağı olmamasına rağmen diğer ülkelere yapılacak uçuşların da zorunlu olmadıkça iptal edilmesini tavsiye ediyor. Bu noktada Türkiye’nin şu ana kadar uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler ise şu şekilde oldu: