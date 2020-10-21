Enstrüman Öğrenmek İsteyenler İçin 8 Ücretsiz Udemy Kursu

Müzikle ilgilenen ve yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenler için Udemy'de birçok enstrümana dair kurslar mevcut. Sizin için o kurslar arasından seçim yaparak bir öneri listesi oluşturduk.

Müzik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. İşte, evde, okulda yani hayatımızın neredeyse her alanında bize eşlik eden şeylerden birisi müzik. Kimimiz sadece dinleyerek müzikten zevk alsa da, bu işi bir tık ileriye götürüp bir enstrüman çalmak isteyenler elbette oluyor. Öğrenmenin yaşı yok, ancak çoğu insan artık benden geçmiştir diyerek yeni bir enstrüman öğrenmeye cesaret edemiyor.

Fiziksel olarak kursa gitmeden, bilgisayar başında da enstrüman öğrenmek mümkün. Udemy, bünyesinde bulundurduğu onlarca ücretli ve ücretsiz kursla beraber insanların evlerine konuk olarak enstrüman dersleri sunuyor. Bizde sizler için bilgisayar başında rahatça öğrenebileceğiniz enstrüman üzerine Udemy ücretsiz kurslar listesi hazırladık.

Enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlere en iyi Udemy ücretsiz kursları:

Gitar Çalmaya Başlarken

Bağlama Eğitimi Özel Seri

Yeni Başlayanlar İçin Akustik Gitar

Keman Çalmayı Öğrenin

Dan Christian ile Saksafon Öğrenin

Yeni Başlayanlar İçin Piyano Dersleri

Hızlı ve Kolay Bir Şekilde Bateri Öğrenin

Bas Gitar Öğrenmeye Başlayın

Tabla Çalmayı Öğrenin

Gitar Çalmaya Başlarken - Erich Andreas

Puanı: 4,5

Öğrenci sayısı: 101.588

Video içerik süresi: 3 saat 50 dakika

Udemy ücretsiz kurslar listesinin ilk sırasında Erich Andreas eğitmenliğinde sunulan gitar eğitimi bulunuyor. En sık kullanılan enstrümanlardan birisi olan ve çokça sevilen gitarı öğrenmek isteyenlerin sayısının bir hayli yüksek olacağını düşündük.

Tanıtım bölümü de dahil olmak üzere toplamda 7 bölüm 26 dersten oluşan bu kursta en temel bilgilerden üst seviyeye kadar eğitim alabilirsiniz ve verilen alıştırma ödevleriyle pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Kursa ve özellikle eğitmene yapılan yorumların son derece olumlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Bağlama Eğitimi Özel Seri - Taner Demiralp

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 10.203

Video içerik süresi: 41 dakika

Bağlama, hem Türk halk müziğinin hem de türkülerin vazgeçilmez bir parçası. Türkçe Udemy ücretsiz kurslar arasında yer alan bu eğitimin gerçekten de yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Tamer Demiralp’in eğitmenliğindeki bu kurs, daha önce eline hiç bağlama almamış insanlara bile bir şeyler öğretebileceğini vaad ediyor.

Eğitim, toplamda 5 dersten oluşuyor ve öncelikle giriş seviyesinde müzik eğitimi verildikten sonra bağlama eğitimine geçiliyor. Sizin de kendi yapacağınız alıştırmalarla Taner Demiralp, öğrencilerin birkaç ders sonunda bilinen türküleri çalabilme seviyesine gelebileceğini söylüyor.

Yeni Başlayanlar İçin Akustik Gitar - TrueFire

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 10.833

Video içerik süresi: 2 saat 53 dakika

Tek başına ya da diğer enstrümanlarla birlikte dinlendildiği zaman insana dinginlik veren akustik gitarın da hayranları bir hayli çok. İlk bakışta çalması her ne kadar kolay gözükse de, akustik gitarın temellerini iyice öğrenmeden güzel tınılar yaratmak biraz zor.

TrueFire Guitar Lessons tarafından oluşturulan bu eğitimin ciddi derecede kapsamlı olduğunu söyleyelim. Toplamda 39 dersten oluşan bu kurs, gitarı nasıl tutmanız gerektiğinden tüm akorların detaylarına kadar son derece eğitici dersler veriyor.

Keman Çalmayı Öğrenin - Lesson Pros

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 3.418

Video içerik süresi: 1 saat 21 dakika

Hem çalması hem de dinlemesi son derece keyifli ve naif olan keman, dünyada en önemli bestelerin yazılmasına yardımcı olmuş bir enstrüman. Udemy’de bu enstrümanı öğrenmek isteyenlere de ücretsiz kurslar mevcut. Lesson Pros tarafından verilen bu eğitim, son derece olumlu yorumlara sahip.

Eğitim toplamda 11 bölüm ve 21 dersten oluşuyor. Eğitimin amacı aslında insanlara keman çalmayı hemen öğretmek değil, kemanın ve yayın nasıl tutulacağını öğretmek. Ders ilk bakışta gereksiz gibi görünse de tüm bu unsurların çok önemli olduğunu söyleyelim. Fiziksel olarak kursa gittiğinizde bile kemanı çalmadan önce çok uzun bir süre kemanı omzunuza nasıl koymanız, yayı nasıl tutmanı gerektiğini öğrenirsiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Piyano Dersleri - Mantius Cazaubon

Puanı: 4,5

Öğrenci sayısı: 81.145

Video içerik süresi: 58 dakika

Udemy ücretsiz kurslar listemize piyano eğitimini koymasak olmazdı. Mozart ve Beethoven gibi usta isimlerin usta eserlerine ilham kaynağı olan piyanonun sesini sevmeyen yoktur. Son derece huzur verici bir enstrüman olan piyanoyu bilgisayar başında öğrenmek isteyenler için de elbette Udemy’de ücretsiz kurslar mevcut.

Piyanonun başına daha önce hiç oturmamış olan kişiler için verilen bu eğitim, 10 farklı bölüm ve 24 dersten oluşuyor. Eğitim, siyah ve beyaz tuşların ne anlam ifade ettiği gibi son derece temel bilgilerden başlayıp başlangıç seviyesinde öğretilmesi gereken tüm konuları kapsıyor.

Hızlı Ve Kolay Bir Şekilde Bateri Çalmayı Öğrenin - George Burgess

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 5.005

Video içerik süresi: 1 saat 2 dakika

Baterinin çıkardığı sesten dolayı evde çalınması son derece zor olduğu bir gerçek. Ancak elektronik bateriler sayesinde çıkan sesi kulaklıklarınıza yöneltebilir, ya da bu enstrümanı çalmak için stüdyo tarzı yerleri tercih edebilirsiniz. Uzun zamandır profesyonel bir şekilde bateri çalan George Burgess, tecrübelerini Udemy üzerinden ücretsiz bir şekilde paylaşıyor.

George Burgess eğitmenliğindeki bu ders bateriyi en temelinden öğrenmek isteyenler için verilmiş. Eğitimin vaad ettiği şey ise bateriyi hem kolay hem de son derece hızlı bir şekilde öğrenmek. Udemy ücretsiz kurslar listemizde yer alan bu eğitim, toplamda 5 bölüm ve 6 dersten oluşuyor.

Bas Gitar Öğrenmeye Başlayın - Lesson Pros

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 2.160

Video içerik süresi: 1 saat 24 dakika

Müzik gruplarında olmazsa olmaz bir enstrüman olan bas gitar, Jazz müzik türünde de son derece önemli bir yer sahip. Udemy’de sunulan bu ücretsiz kurs sayesinde siz de bas gitara dair temel eğitim alıp en sevdiğiniz şarkıları çalmaya başlayabilirsiniz.

Yine Lesson Pros tarafından oluşturulan bu eğitim toplamda 8 bölüm ve 20 dersten oluşuyor. Eğitim boyunca bas gitarı oluşturan parçalardan gitarı nasıl akort edebileceğine dair teknik bilgileri öğrenebilir, bass gitarı başlangıç seviyesinde çalmayı öğrenebilirsiniz.

Tabla Çalmayı Öğrenin - Srinivas Gadepalli

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 5.714

Video içerik süresi: 1 saat 17 dakika

Udemy ücretsiz kurslar listemizin son sırasında Hindistan’a özgü bir vurmalı çalgı olan Tabla bulunuyor. Arapça’da davul anlamına gelen bu enstrüman ilk bakışta yabancı gibi gelse de Türkiye’de son derece ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

Ücretsiz tabla eğitimi veren bu kurs Srinivas Gadepalli tarafından veriliyor ve toplamda 20 dersten oluşuyor. İlk başta tabla ile ilgili teknik detaylara yer verilen bu eğitimde sırasıyla belirli şarkıların nasıl çalınacağına dair dersler görüyorsunuz.