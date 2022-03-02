EA'in Spor Oyunlarında Artık Rus Takımları Olmayacak

Electronic Arts, bugün yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'yı işgal eden Rusya hakkında uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından pek çok ülke ve şirket kelimenin tam anlamıyla Rusya’ya sırtını dönmüştü. Rusya’nın spor faaliyetlerinden kısıtlanmasından tutun da Apple ürünlerinin Rusya’da satışının durdurulmasına kadar pek çok yaptırım uygulanmıştı. Hatta Reddit, Rusya’nın Reddit konu başlığını ‘asılsız iddialar’ nedeniyle kısıtlamıştı.

Yaptırım uygulayan şirketlere bugün bir yenisi eklendi. FIFA, NBA gibi dünya devi oyunlarıyla bilinen Electronic Arts (EA) bugün EA Sports’un resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Rusya’ya uyguladığı yaptırımı açıkladı.

Artık FIFA’da Rus takımları yok

EA Sports, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“ EA Sports da dünya futbolundaki diğer isimler gibi Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir ve Ukrayna’nın işgalinin bir an önce bitmesini ve barışı istemektedir.

FIFA ve UEFA’daki ortaklarımız ile birlikte EA Sports’un FIFA ürünleri olan FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online’da bulunan Rus Milli Takımı ve Rus futbol takımlarını kaldırma işlemine başladık. Benzer değişiklikleri diğer oyunlarımızda da aktif bir şekilde uyguluyoruz.

Alınan her aksiyondan topluluğumuzu haberdar edeceğiz ve bu güncellemeler sırasında sabırla bekleyen bütün oyunculara teşekkür ediyoruz.”

EA Sports yetkilileri, bu açıklama ile birlikte FIFA oyunları başta olmak üzere bütün spor oyunlarından Rus takımlarını çıkarttığını resmi olarak açıklamış oldu.