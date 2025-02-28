Bir Maymun Nasıl Oldu da 22 Milyonluk Bir Ülkenin Elektriğini Kesti? (Kesinti 3 Gün Sürdü)

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Maymunlarıyla meşhur bir ada ülkesi olan Sri Lanka, geçtiğimiz günlerde büyük bir elektrik kesintisi yaşadı.

Saatler süren elektrik kesintisi, 22 milyon nüfusluk ülkenin tamamında etkili oldu. Sebebi ise olaydan daha garipti.

Bir maymunun sebep olduğu söylenen bu kesinti, nasıl yaşandı?

Sri Lanka, son yıllarda ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlıklarla sarsılırken bu kez de beklenmedik bir "misafir" ülke gündemine oturdu.

sri lanka

Geçen haftalarda hafta sonu öğle saatlerinde başlayan ve saatlerce süren elektrik kesintisi, 22 milyonluk ada halkını âdeta çaresiz bıraktı. Yetkililere göre Kolombo banliyösündeki bir trafo merkezine giren bir maymun, şebekede sistem çökmesine yol açarak tüm ülkeyi karanlığa gömdü. 

Enerji Bakanı Kumara Jayakody, bir maymunun trafoya girerek kesinti yarattığını söyledi. Üç gün kesinti yaşanan ülkede tek 900 MW’lık kömür santrali de "güvenli moda" geçti.

Üstelik kıssadan hisseye de sebep olan maymun, halkın ekonomik kriz yaşadığı 2022 senesinde 13 saatlik kesintiler yaşadığını hatırlatarak “bir maymun bile sistemi çökertebiliyorsa altyapımız ne durumda?” sorusunu gündeme getirdi.

Trafoya temas eden maymunun ise sağlığı hakkında hiçbir bilgi yok.

sri lanka maymun

Bölge, Toque Makağı’ndan Langur’a kadar birçok maymun türüne ev sahipliği yapıyor. Kentsel alanlarda bile elektrik hatlarına tırmanan bu eğlenceli hayvanlar, bazen yiyecek ararken insan yerleşimlerine de dalabiliyor. Dolayısıyla ülkede böyle bir olayın yaşanması, halk tarafından da son derece doğal karşılanarak “tiye” alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken halk, olayın ardından Sri Lanka'da altyapı yatırımlarının acilen yapılması ve gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynaklar: 1, 2, 3

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