Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası 3. El-Cezeri İnovasyon Ve Proje Pazarı, yurt içi ve yurt dışından konu ile ilgili pek çok ismi bir araya getiriyor.

Uluslararası 3. El-Cezeri İnovasyon Ve Proje Pazarı, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi C-Blok’ta bugün gerçekleşiyor. Başta bölge üniversiteleri olmak üzere Türkiye’deki tüm üniversiteler ve yurtdışındaki üniversitelerden öğrencilerin, akademisyenlerin ve inovasyon ile uğraşan şahısların katılımları ile gerçekleşen etkinlik bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

Uluslararası El Cezeri İnovasyon ve Proje Pazarı (UCİP) için bu yıl 5 ana tema belirlenmiş durumda;

Gömülü Sistemler ve Robotik: Gömülü sistemler, arduino veya pic tabanlı projeler, drone, robot kolları, otomatik sistemler, insansı robotlar ve diğerleri.

Gömülü sistemler, arduino veya pic tabanlı projeler, drone, robot kolları, otomatik sistemler, insansı robotlar ve diğerleri. Yapay Zekâ Uygulamaları: Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü, sayısal sinyal ve görüntü işleme, kural tabanlı algoritmalar, uzman sistemler, bulanık mantık, veri madenciliği vb. uygulamalar.

Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü, sayısal sinyal ve görüntü işleme, kural tabanlı algoritmalar, uzman sistemler, bulanık mantık, veri madenciliği vb. uygulamalar. Mobil Uygulamalar ve Oyun Teknolojisi: Android tabanlı dijitial oyunlar ve uygulamalar, masaüstü dijital oyunlar, OpenGL, DirectX, Unity ve Unreal Engine oyun motorları ile hazırlanmış oyunlar ve simülasyonlar, Processing ile hazırlanmış animasyon ve simülasyonlar ve diğerleri.

Android tabanlı dijitial oyunlar ve uygulamalar, masaüstü dijital oyunlar, OpenGL, DirectX, Unity ve Unreal Engine oyun motorları ile hazırlanmış oyunlar ve simülasyonlar, Processing ile hazırlanmış animasyon ve simülasyonlar ve diğerleri. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Masaüstü ve mobil platformlarda çalışabilen sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları.

Masaüstü ve mobil platformlarda çalışabilen sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. El-Cezeri'nin tasarımlarının günümüze uyarlanması: El-Cezeri'nin kitabında kaleme aldığı yaklaşık 50 adet tasarımın günümüze uyarlanması veya orjinaline benzer maket ve modellerin geliştirilmesi.

Etkinliğine kaydını yapmış projeler, organizasyon kurulunca ön elemeden geçirildikten sonra birinci aşamayı geçmiş projeler, proje değerlendirme kurulu tarafından yenilikçilik (orijinallik), kalite, katma değer ve yaygın etki ölçütleri bazında incelenerek her kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacı belirlenerek danışman hocaları ile birlikte başarı belgesi ve nakdi destek ile ödüllendirilecektir. UCIP etkinliği bugün düzenlenecek ödül töreni ve kapanış konuşması ile sonlandırılacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için uci.siirt.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.