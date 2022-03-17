ODTÜ Robot Topluluğu tarafından ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 18.Uluslararası ODTÜ Robot Günleri (UORG) 18 Mart'ta başlıyor. Etkinlik iki gün boyunca devam edecek.

Kurulduğu 2000 yılından beri Türkiye'de robotik teknolojileri üzerine çalışan ve çeşitli etkinliker düzenleyen ODTÜ Robot Topluluğu'nun en büyük etkinliği olan Uluslararası ODTÜ Robot Günleri (UORG) 18 Mart tarihinde başlıyor. Bu sene 18. kez düzenlenen etkinlik ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türkiye’nin ilk robotik yarışması olma özelliğini taşıyan etkinlk, robotik teknolojileriyle ilgilenen ilkokul, lise ve üniversite seviyesindeki katılımcılar ve 7’den 70’e robotikle ilgilenen tüm ziyaretçilerin katılımına açık.

6 kategoride toplam 120 bin TL ödül verilecek

UORG'de toplamda 6 farklı kategoride gerçekleşecek yarışmada katılımcılar arasından kazananlara toplamda 120 bin TL ödül verilecek. Bu sene yarışma 'İnovasyon' 'Oto Pilot' 'Bilgisayarlı Görü' 'Labirent Çözen' 'Çöp Toplayan' ve 'Çizgi İzleyen' kategorilerinden oluşacak.

Yarışma, ödüller ve tüm etkinlik detayları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, buraya tıkayarak etkinliğin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.