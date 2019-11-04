Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Şarap Yıllandırılacak

Space Cargo tarafından uzaya 12 şişe şarap gönderildi. Gönderilen şaraplar, 12 aylık bir süre boyunca incelenecek ve dünyadaki ortama göre uzayda şarabın nasıl değişiklikler göstereceği gözlemlenecek.

Bu hafta sonu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) olağandışı bir araştırma başlatıldı. 8.200 pound (yaklaşık 60.000 TL) değerindeki araştırmada, ekibin ihtiyaç duyacağı malzemeler ve roketin donanımlarının yanı sıra 12 şişe şarap istasyona gönderildi.

Şaraplar, elbette astronotların içmesi için uzaya gönderilmedi. Şaraplar, yaşlanma sürecinin mikro yer çekimine dayalı bir ortamdan nasıl etkilendiğini inceleyen bir deneyin parçası olacak. Aynı partiden alınan şarap örnekleri, 12 aylık süre boyunca yeryüzünde de eş zamanlı olarak yaşlanacak ve daha sonra ISS’deki şaraplar yeryüzüne döndüğünde analiz edilecek.

Şaraplar, 12 ay boyunca incelenecek:

Şarap numuneleri, cam şişede kapalı kalacak ve yaklaşık 18 santigrat derecede sabit bir sıcaklıkta muhafaza edilecek. Araştırmacılar, mikro yer çekimi ve radyasyonun fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar üzerindeki etkisinden kaynaklanan tat farklılıkları olacağını tahmin ediyorlar ancak kesin olarak öğrenmenin tek yolu, bu araştırmayı gerçekleştirmekten geçiyor. Space Cargo Unlimited'ın yaptığı açıklamaya göre bu araştırma, “Değişen dünya için tarımın geleceğine odaklanmak” amacıyla gerçekleşiyor. Bu program, ISS'de ilk özel kapsamlı araştırma programı olarak da dikkat çekiyor.

Fermente edilmiş içeceklerin yeryüzünden uzaya gönderilmesi, ilk kez gerçekleşen bir olay değil. Daha önce uzaya 2 adet bira ve 1 adet viski gönderilmişti. Hatta Rus kozmonotların şimdi kullanılmayan uzay istasyonu MIR’e konyak gönderdiği bir zaman bile vardı ancak önceden gönderilen ürünler incelenmek için gönderilmemişti.

Space Cargo’nun bu projesi, şarap fermantasyonuna ilişkin bilgileri ortaya koyacak ve oldukça ilginç sonuçlar açığa çıkaracak gibi görünüyor. Bunu tam 12 ay sonra göreceğiz.