Geçtiğimiz ayın sonlarında Yün Bebek filminin bir dijital yayın platformunda yayınlanmasını çok istediğini dile getiren Ümmiye Koçak'ın hayali, bugün itibarıyla gerçek oldu. Yün Bebek, BluTV kütüphanesine eklenmiş durumda.

2012’de 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde galası gerçekleştirilen Yün Bebek adlı filmi ile 2013’te New York Avrasya Film Festivali’nde ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülüne layık görülen Ümmiye Koçak, daha sonrasında ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir reklam filmi çekerek adını ikinci kez tüm dünyaya duyurmuştu.

Ümmiye Koçak’ın hem yazdığı hem de yönettiği Yün Bebek adlı film, uluslararası bir ödül ile taçlandırılmasına rağmen henüz Türkiye’de hizmet veren herhangi bir dijital yayın platformunda seyirciler ile buluşmuyordu. Bu konuda bir talebi olduğunu ifade eden Ümmiye Koçak, 17 Aralık’ta paylaşmış olduğu tweette filmini dijital platformlarda görmek istediğini dile getirmişti:

Ümmiye Koçak: Tek amaç kadınların sesini duyurabilmek

“‘Yün Bebek’i dijital ortamda izlenmesini çok istiyoruz. Tek amaç kadınların sesini duyurabilmek. Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir.” ifadelerini kullanan Koçak’ın çağrısına o dönem dijital yayın platformlarından yalnızca BluTV geri dönüş yapmıştı ve “Anadolu Kadınları’nın gücüne güç katmak vazifemizdir. Sizinle hızlıca iletişime geçiyoruz. Kucak dolusu sevgiler” ifadeleriyle Koçak’ın talebinin yerine getirileceğinin sinyali verilmişti.

Kısa süre önce BluTV, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Anadolu kadınının hikayesini en iyi anadolu kadını anlatır. Ümmiye Koçak’ın New York Avrasya Film Festivali’nden ödülle dönen filmi #YünBebek şimdi sadece BluTV’de.” ifadeleriyle Yün Bebek filminin BluTV kütüphanesine eklendiğini açıkladı.

Yün Bebek, BluTV kütüphanesine eklendi

Konuyla ilgili olarak yine Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ümmiye Koçak, “Güzel yavrularım, yazıp yönettiğim sinema filmimiz “Yün Bebek”i daha geniş kitlelere izletmek adına bizlere destek olan BluTV ailesine çok teşekkür ederim. Benim tek amacım kadınların sesini duyurabilmek. Çünkü Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir.” şeklinde konuştu.

BluTV aboneleri, Mersin’de yaşayan köylü kadınların oyuncu kadrosunu oluşturduğu, Anadolu kadınının maruz kaldığı sözlü ve fiziksel şiddetin hikayesini gözler önüne sererek kadına yönelik şiddete dikkat çeken ‘Yün Bebek’ filminin BluTV sayfasına buradan ulaşabilirler.