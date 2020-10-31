Tom Holland’lı Uncharted Filminin Çekimleri Tamamlandı

Ünlü oyun serisi Uncharted’ın filmi, uzun bir süredir çekilmeye çalışılıyordu. Pandemi ve çeşitli sebepler nedeniyle uzun süre ertelenen filmin çekimleri nihayet tamamlandı. Uncharted, bir aksilik olmazsa 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek.

Sony’nin geliştirdiği en ünlü oyun serilerinden biri olan Uncharted, şansını bu sefer de beyaz perdede denemek istiyor. Gerek grafikleri gerekse de aksiyon dolu hikayesiyle PlayStation’ın popüler oyun serisi Uncharted’ın film uyarlamasının çekimleri tamamlandı. Pandemi ve çeşitli sebeplerle çekimleri sürekli ertelenmek zorunda olan filmin önümüzdeki haftalarda ilk görselleri ortaya çıkmıştı.

Filmin başrolünde, Marvel Sinematik Evreni’nde Spider-Man’e de hayat veren Tom Holland yer alırken, yönetmen koltuğunda ise Ruben Fleischer bulunuyor. Tom Holland dışında Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Patrick gibi oyuncularda film kadrosunda bulunuyor.

Filmin vizyon tarihi belli

Filmin çekimlerinin bittiği haberiyle birlikte ana karakterimiz Sully’nin giyeceği gömleği de paylaşan ekip, hayranları iyiden iyiye heyecanlandırmaya başladı. 16 Temmuz 2021’de vizyona girmesi planlanan Uncharted filmi için şu anda montajlama ve görsel efekt çalışmaları yapılacak. Elbette, şu anda içinde olduğumuz pandemi nedeniyle pek çok filmde olduğu gibi bu filmin de ertelendiğini görebiliriz. Bu sürece kadar pandemi tamamen ortadan kalksa da uzun süreden beri çıkmayı bekleyen çok sayıda film bulunuyor. Tüm bu filmler yeniden yayınlanacakları tarihleri açıkladıklarında, tüm filmlerin kademeli olarak yeni tarihler alması bekleniyor.

Peki sizler Uncharted’ın oyunlarında gördüğümüz o aksiyon dozajı yüksek sahneleri filmde görmeyi bekliyor musunuz? Zaten film gibi hikayeye sahip bir oyun olan Uncharted’ın filminden umutlu musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.