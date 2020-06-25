Unity’nin Premium Ders Videoları Kalıcı Olarak Ücretsiz Oldu

PC, konsol ve mobilde oyun geliştirmek isteyen kişilerin kullandığı popüler oyun motorlarından Unity, normalde ücretli olarak sunduğu 350 saatlik premium ders videolarını tamamen ücretsiz yaptı. Sizler de bu videoları izleyerek bir oyun geliştiricisi olabilirsiniz.

Özellikle oyun geliştirmek isteyenlerin en çok merak ettiği oyun motorlarından biri olan Unity, normalde ücretli olarak sunulan premium ders videolarını kalıcı olarak ücretsiz yaptı. Bu videolar sayesinde oyun geliştirmek isteyen herkes, Unity oyun motorunu öğrenerek oyun dünyasının içine atılabilir.

Unity’nin premium dersleri aslında geçtiğimiz mart ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 ay boyunca ücretsiz olmuştu. İsteyen herkesin videolara 3 ay boyunca ücretsiz olarak ulaşabileceğini duyuran Unity, premium derslere gelen güzel geri dönüşlerin ardından dersleri tamamen ücretsiz hale getirmeye karar verdi.

350 saati aşkın Unity dersi ücretsiz oldu

350 saati aşkın premium dersi ücretsiz yapan Unity, oyun motorunu kullanarak konsol, PC ve son yılların popüler platformu mobilde oyun geliştirmenizi sağlayacak bilgiyi tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Oyun motorunun kendisini de ücretsiz olarak sunan Unity, bu motoru kullanarak geliştirdiğiniz oyundan kazancınız 100 bin doları geçmediği sürece herhangi bir ücret de istemiyor. Premium derslerin normalde fiyatı ise aylık 15 dolardı. Bu da güncel kur farkıyla 102 TL'ye denk geliyor.

Ücretsiz derslerle ilgili bir açıklama da yapan Unity, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada milyonlarca insan işini kaybetti. Bizim topluluğumuzda da pek çok insanın bu durumdan etkilendiğini biliyoruz. Yeni iş olanakları için pek çok kişinin en hızlı şekilde yeteneklerini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor.” dedi.

Unity’nin ücretsiz olarak sunduğu derslerin tamamı İngilizce olarak anlatılıyor. İngilizce bilginiz yeterli olmasa da videoda gösterilen adımları doğru bir şekilde uygularsanız derslerin size büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Eğer Unity’nin derslerine hemen göz atmak istiyorsanız, buraya tıklamanız yeterli. Programlama başta olmak üzere animasyon, modelleme, ses, doku kaplamaları ve oyun optimizasyonu gibi bir oyun geliştiricinin dikkat etmesi gereken tüm konulara değinen Unity Premium dersleri, sizleri başarılı bir oyun geliştiricisi yapmak için önemli bir seçenek sunuyor.